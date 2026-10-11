롱게임의 구원투수… 캘러웨이 ‘퀀텀 미니’

세줄 요약 퀀텀 미니 시리즈, 롱게임 공백 해소용 출시

미니 드라이버·버피·스피너 3종 구성 발표

방향성·비거리·탄도 보완하는 전략형 설계

이미지 확대 캘러웨이골프 코리아가 전략형 롱게임 라인업 ‘퀀텀 미니 시리즈’ 3종을 선보였다.

캘러웨이골프 코리아 제공

2026-10-12 C7면

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캘러웨이골프 코리아가 드라이버와 우드, 롱아이언 사이의 애매한 거리 간격과 난이도 문제를 해결해 줄 전략형 라인업 ‘퀀텀 미니 시리즈’를 선보였다. 이번 신제품은 미니 드라이버, 미니 버피, 미니 스피너 3종으로 구성돼 티샷부터 그린 공략까지 롱게임 전반의 퍼포먼스를 정교하게 완성한다.‘퀀텀 미니 드라이버’는 콤팩트한 헤드와 짧은 샤프트로 방향성 부담을 줄였으며, 스텝 솔 구조를 적용해 티샷과 페어웨이 세컨 샷 모두에서 안정적인 컨택을 돕는다. 트라이 포스 페이스와 AI 최적화 페이스 기술을 더해 빠른 볼 스피드와 일관된 비거리를 구현했다.‘퀀텀 미니 버피’는 3번과 5번 우드 사이의 거리 공백을 메우는 4번 우드 콘셉트다. 스피드 웨이브 2.0 구조를 통해 페이스 하단 미스샷에서도 비거리 손실을 최소화하고 정타 확률을 높였다.‘퀀텀 미니 스피너’는 기존 하이브리드나 롱아이언이 부담스러운 골퍼를 위한 모델이다. 드로우 성향의 AI 페이스 설계를 적용해 높은 탄도와 스핀으로 공이 그린 위에 빠르게 멈출 수 있도록 돕는다.캘러웨이골프 코리아 관계자는 “골퍼들이 자신의 스윙 스타일과 코스 환경에 맞춰 보다 완성도 높은 롱게임 세팅을 구성할 수 있는 새로운 해법이 될 것”이라고 전했다.권훈 전문기자