주행의 품격 더한 SUV ‘그레칼레’… 필드 향하는 여정까지 특별하게

세줄 요약 가을 골프 시즌 겨냥한 마세라티 SUV 그레칼레

장거리 편안함과 역동적 주행 감각의 결합

535ℓ 적재공간과 넉넉한 2열 공간 확보

이미지 확대 마세라티 럭셔리 SUV ‘그레칼레’ 주행 모습. 장거리 이동이 잦은 골퍼들에게 그레칼레의 주행 성능은 강점으로 꼽힌다. 고속도로에서는 안정적이고 편안한 주행을, 굽이진 교외 도로에서는 민첩한 주행 감각을 제공한다.

마세라티 제공

2026-10-12 C5면

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가을 골프 시즌을 맞아 장거리 이동의 편안함과 주행 성능, 공간 활용성을 두루 갖춘 럭셔리 SUV가 주목받고 있다. 이탈리아 럭셔리카 브랜드 마세라티의 대표 SUV ‘그레칼레’가 골프를 즐기는 이들의 라이프스타일에 맞는 모델로 추천된다.그레칼레는 SUV의 실용성과 편안함에 마세라티 특유의 역동적인 주행 감각을 더한 모델이다. 도심 주행은 물론 주말 장거리 이동까지 아우르며, 목적지로 향하는 과정 자체에 가치를 더하는 마세라티의 ‘그랜드 투어링’ 철학을 담았다.특히 장거리 이동이 잦은 골퍼들에게 그레칼레의 주행 성능은 강점으로 꼽힌다. 고속도로에서는 안정적이고 편안한 주행을, 굽이진 교외 도로에서는 민첩한 주행 감각을 제공한다. 고성능 모델인 ‘그레칼레 트로페오’는 F1에서 유래한 프리챔버 연소 기술을 적용한 V6 네튜노 엔진을 탑재해 최고출력 530마력(PS)을 발휘한다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지 3.8초 만에 도달하며 최고속도는 시속 285㎞다. 사륜구동 시스템과 에어 서스펜션을 적용해 장거리 주행의 편안함과 역동적인 주행 성능을 함께 갖췄다.골프백과 보스턴백, 골프화 등 다양한 장비를 실어야 하는 골퍼들에게 필요한 공간 활용성도 확보했다. 2901㎜의 휠베이스를 기반으로 넉넉한 2열 공간을 제공하며, 535ℓ의 트렁크 공간을 갖춰 일상적인 활용부터 주말 골프 여행까지 활용도가 높다.이탈리아 럭셔리카 특유의 디자인과 편의사양도 눈길을 끈다. 실내에는 최고급 가죽과 카본 파이버 등 고급 소재를 적용해 스포티하면서도 우아한 분위기를 구현했다. 여기에 이탈리아 하이엔드 오디오 브랜드 소너스 파베르의 최대 21개 스피커, 1285W 하이 프리미엄 사운드 시스템을 적용해 주행 중에도 풍부한 음향을 즐길 수 있도록 했다.골프장으로 향하는 이동부터 라운드를 마치고 돌아오는 순간까지 골퍼에게는 모든 과정이 하나의 라이프스타일로 이어진다. 그레칼레는 넉넉한 공간과 편안한 승차감, 역동적인 주행 성능을 바탕으로 필드 안팎에서 마세라티만의 그랜드 투어링 경험을 제공한다.하종훈 기자