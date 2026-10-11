“홀인원 축하”… 경품도 압권

마세라티 SUV ‘그레칼레 모데나’

8번 홀 뱅골프 고탄성 아이언 세트

14번 홀 렉스필 명품 매트리스 G1

세라젬 ‘파우제’ 마사지기도 주목

이미지 확대

세줄 요약 홀인원 경품으로 마세라티 SUV 등 대거 제시

뱅골프 아이언·렉스필 매트리스·세라젬 안마의자

선수들의 승부욕 자극하는 고가 경품 경쟁

2026-10-12 C4면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국여자프로골프(KLPGA)투어 아이스버그골프·서울신문 오픈이 선수들의 승부욕을 자극할 홀인원 경품을 내걸었다. 수입 SUV부터 골프 클럽, 안마의자, 매트리스까지 화려한 경품은 가장 먼저 홀인원을 기록한 선수의 품에 안긴다.가장 주목할 경품은 마세라티의 대표 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘그레칼레 모데나’①다. 4기통 엔진과 48V 마일드 하이브리드 시스템을 결합해 최고출력 330마력, 최고 속도 시속 240㎞를 낸다. 낮은 회전수에서 즉각적인 토크를 끌어내는 E부스터를 품고 정지 상태에서 시속 100㎞까지 5.3초 만에 도달한다. 이탈리아 오디오 브랜드 소너스 파베르의 사운드 시스템이 마세라티 특유의 엔진음과 어우러진다.뱅골프는 ‘뱅 롱디스턴스 하이브리드 아이언 세트’(②·2~11번)를 8번 홀에 내놓는다. 반발계수 0.925의 고반발 설계가 특징으로, 공인 반발계수 0.830 클럽과 비교해 최대 19야드의 비거리 증가를 기대할 수 있다고 뱅골프는 설명했다. 일본 후지쿠라의 9축 구조공법과 뱅골프 연구소의 고반발 장타 실현 기술을 바탕으로 초고탄성 샤프트도 장착했다.14번 홀 ‘렉스필 명품 매트리스 G1’③도 눈길을 사로잡는다. 렉스필의 레이어링 매트리스는 젤스페이서를 핵심 소재로 한 다층 구조가 척추 정렬을 돕고 압력을 고르게 분산하며, 프리미엄 울 원단이 보온성과 부드러운 감촉을 더해 쾌적한 잠자리를 완성한다.이 밖에 세라젬 ‘파우제 M8F’④는 10분 만에 최고 65도까지 오르는 직가열 온열 기술로 근육 깊숙이 열을 전해 빠른 회복을 돕는다. 어깨에서 발등까지 이어지는 온열 시트와 9포인트 척추 스캐닝으로 체형에 맞춘 지압 마사지를 구현한다.류재민 기자