아이스버그골프·서울신문 오픈 16일 ‘티오프’

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2026-10-12 1면

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한국여자프로골프(KLPGA)투어를 대표하는 선수들이 펼치는 명품 샷의 향연이 골프 팬들을 찾아온다.KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈(총상금 15억원)이 경기 이천시 H1 클럽(파72)에서 16일부터 사흘 동안 열전에 들어간다. 대회가 열리는 H1 클럽은 뛰어난 경관, 밀도 높은 페어웨이와 러프, 정확한 스핀이 걸린 샷만 받아주는 빠르고 단단한 그린 등 명품 코스로 유명하다.대회 출전 선수 명단 역시 더없이 화려하다. 올 시즌 ‘림솔대전’ 경쟁을 이어가는 서교림과 김민솔을 비롯해 미국여자프로골프(LPGA)투어에서 활약하는 유해란 등 스타 선수들이 출전해 우승컵을 다툰다.서교림은 시즌 4승을 올려 다승 1위와 대상 포인트 선두를 달리고 있고, 김민솔은 시즌 3승을 따냈고 상금랭킹 1위를 질주 중이다. 이밖에 김민선, 유현조, 최예림, 장은수, 이다연, 방신실, 이예원, 박보겸, 박민지, 고지원 등 KLPGA투어 간판선수들이 빠짐없이 나선다. 유해란은 LPGA투어에서 올해에만 메이저 2승을 수확하며 세계랭킹 3위에 오르는 활약을 이어가고 있다. 여기에 더해 최장기간 세계랭킹 1위를 지켰던 고진영에 윤이나와 박성현, 이정은 등 해외파 선수들도 대거 합류한다.권훈 전문기자