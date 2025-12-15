LPGA 통산 7승 박성현, 팬카페 회원과 김장 봉사

이미지 확대 박성현이 팬카페 ‘남달라’회원과 함께 지난 13일 김장 봉사활동을 펼쳤다고 소속사인 세마스포츠마케팅이 15일 밝혔다. 사진은 박성현이 김장봉사활동을 한 뒤 기념촬영하는 모습. 세마스포츠마케팅 제공

미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 통산 7승을 거둔 박성현이 팬카페 ‘남달라’회원과 함께 지난 13일 김장 봉사활동을 펼쳤다고 소속사인 세마스포츠마케팅이 15일 밝혔다.박성현은 경기도 시흥시 함현상생종합사회복지관에서 팬카페 회원 100여명과 함께 연말 나눔 행사를 했다.박성현 등은 이날 재료 손질부터 양념 버무림, 포장까지 전 과정을 직접 참여했다. 이를 통해 단순한 기부를 넘어 함께 땀 흘리며 정성을 나누는 참여형 봉사활동으로 진행했다. 준비된 김장김치는 함현상생종합사회복지관을 이용하는 독거노인 100명에게 전달될 예정이다.박성현 프로는 “나눔에 함께 참여해주신 ‘남달라’ 팬 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “많은 분과 함께여서 더 뜻깊은 시간이었고 이렇게 모인 작은 마음이 누군가에게는 큰 따뜻함으로 전해지길 바란다”고 말했다.박성현은 경기장 안팎에서 꾸준한 기부와 봉사활동을 이어오며 스포츠 스타로서의 사회적 책임을 실천하고 있으며 공식 팬카페 ‘남달라’ 역시 다양한 나눔 활동을 통해 선한 영향력 확산에 동참하고 있다.이제훈 전문기자