한국미즈노, 신제품 미즈노 프로 시리즈 출시 기념 커스텀 피팅 이벤트 개최

이미지 확대 한국미즈노 제공

한국미즈노는 10일 신제품 미즈노 프로 시리즈(S-1, S-3, M-13, M-15)의 출시를 기념해 미즈노만의 정교한 피팅 시스템을 경험할 수 있는 ‘미즈노 커스텀 피팅 이벤트’를 진행한다고 밝혔다.이번 이벤트는 두 가지 혜택으로 구성됐다. 첫 번째는 노 업차지(No Upcharge) 이벤트로 미즈노 프로 시리즈 및 JPX925 포지드 아이언 구매 시 총 60가지 옵션의 스틸 샤프트 중 원하는 사양으로 커스텀을 해도 추가 비용이 발생하지 않는다. 12월 31일까지 미즈노 퍼포먼스 센터 서울 직영점과 공식 피팅 대리점에서 진행된다.두 번째는 무료 커스텀 피팅 이벤트다. 지난 1일부터 30일까지 미즈노 퍼포먼스 센터 서울 직영점에서 전문 피터가 제공하는 아이언 커스텀 피팅을 무료로 받을 수 있다. 해당 이벤트는 예약제로 운영되며 미즈노 공식 홈페이지 피팅 예약 페이지 또는 직영점 전화 예약을 통해 신청할 수 있다.이제훈 전문기자