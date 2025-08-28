국민체육진흥공단, 스포츠 기업성장 지원프로그램 본격 운영

이미지 확대 국민체육진흥공단 제공

국민체육진흥공단은 28일 ‘스포츠코리아랩(SKL)’을 중심으로 국내 스포츠 기업의 역량 및 제품 경쟁력 제고를 위한 ‘스포츠 기업 성장 지원 프로그램’을 본격 운영한다고 밝혔다.체육공단은 올림픽공원 내에 ‘스포츠코리아랩(SKL)’을 운영하며 사무·네트워크 공간 및 테스트 베드 제공을 통해 스포츠 분야 초기 기업의 체계적이고 효율적인 성장을 뒷받침하고 있다.이번 프로그램을 통해 SKL에 입주한 기업과 스포츠산업 유망 기업은 12월까지 ‘투자유치 역량 강화’,‘시장성 검증 컨설팅’,‘전문가 코칭’, ‘네트워킹 기회’ 등 기업의 실질적 성장을 위한 다양한 지원을 받을 수 있게 됐다.체육공단 관계자는 “초기 스포츠 기업에 투자유치, 시장 개척 및 네트워크 확대 기회를 제공하기 위해 본 프로그램을 마련했다”라며 “앞으로도 SKL은 스포츠 기업의 성장을 돕는 종합 플랫폼으로서 역할을 다할 것”이라고 밝혔다.이제훈 전문기자