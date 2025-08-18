메뉴
캘러웨이 어패럴, 배우 정준원과 가을·겨울 대비한 의류 선보여

이제훈 기자
이제훈 기자
수정 2025-08-18 15:21
입력 2025-08-18 15:21
캘러웨이 어패럴 제공
캘러웨이 어패럴 제공


캘러웨이 어패럴이 18일 언젠가는 슬기로울 전공의생활에서 구도원 역을 맡아 인기를 끌었던 배우 정준원과 함께 올 시즌 가을·겨울을 대비한 화보를 공개했다.

‘플레이 인 스타일, 스윙 인투 폴’이라는 주제로 선보이는 이번 컬렉션은 계절의 변화가 담긴 가을 필드를 배경으로 스타일과 퍼포먼스의 조화를 한층 감각적으로 풀어냈다.

화보 속 정준원은 적당한 두께감으로 간절기 활용도를 높인 니트웨어부터 활동성을 강조한 다양한 스타일을 소화하며 필드 위에서의 여유롭고 세련된 무드를 자연스럽게 담아냈다.

특히 일교차가 큰 가을 날씨에 최적화된 기능성 소재를 활용해 우수한 보온성, 방풍성, 통기성을 제공함은 물론 스타일과 기능성을 모두 갖춘 골프웨어의 진면목을 보여준다.

캘러웨이 어패럴 관계자는 “이번 FW 컬렉션은 가을 필드의 정취를 담은 고급스러운 무드와 퍼포먼스를 동시에 담아냈다”며 “정준원 배우의 따뜻하면서도 밝은 매력이 더해져 이번 시즌의 메시지를 더욱 풍성하게 전달할 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다
캘러웨이 어패럴의 2025년 FW 컬렉션은 브랜드 공식 홈페이지와 소셜 미디어 채널을 통해 확인할 수 있으며 전국 공식 매장 및 온라인몰에서 구매 가능하다.

이제훈 전문기자
