사이프러스 골프앤리조트·연암장학회, 제주지역 골프유망주에 장학금 1000만원 기부

제주 사이프러스 골프앤리조트(이하 사이프러스)와 재단법인 연암장학회는 10일 제주 지역 골프 유망주 18명에게 장학금 1000만원을 수여하고 1년간 무료 연습 라운드 기회를 제공하기로 했다고 밝혔다.연암장학회는 제주 지역 청소년을 위해 해마다 제주 고교생과 대학생을 대상으로 장학금을 지원해왔다. 올해부터 제주 사이프러스와 함께 제주 골프 유망주 지원사업을 진행한다.올해 제주 골프 유망주 장학생 선발은 제1회 제주특별자치도교육감배 주니어선수권대회 성적을 기준으로 초·중·고등부 6명씩 18명을 선정했다.사이프러스 측은 “골프 유망주의 꿈과 열정을 위해 제주 골프 꿈나무 장학사업을 지속할 계획”이라며 “장학금과 무료 골프 라운드권을 통해 실력 향상에 실질적인 도움이 되기를 바란다”고 밝혔다.사이프러스는 제주도에 있으며 한라산과 7개 오름들이 코스를 감싸고 있다. 가장 이상적인 컨디션에서 골프를 즐길 수 있는 해발 250~300m에 위치해 있다.이제훈 전문기자