대중골프장협회, 월례 전문경영인회 개최

세줄 요약 장수골프리조트서 10월 전문경영인회 개최

코스·장비 진단, 안전사고·표준약관 안내

해킹 대응, AI 운영 혁신, 월동 준비 공유

이미지 확대 한국대중골프장협회가 전북 장수군 장수골프리조트에서 개최한 10월 전문경영인회에서 인삿말하는 김태영 상근 부회장. 대중골프장협회 제공.

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한국대중골프장협회(회장 우정석)는 전북 장수군 장수골프리조트에서 전문 경영인 등 40여명이 참석한 가운데 10월 전문경영인회를 개최했다고 21일 밝혔다.협회는 코스자문사인 BnBK와 협력해 회원사 대상 무료로 코스·장비 관리 현장 진단 및 자문 결과를 발표하고 골프장 안전사고 실제 사례 및 판례를 통해 예방관리체계의 중요성, 골프장 이용 관련 분쟁 예방을 위한 표준약관 준수사항과 협회가 정부에 건의한 표준약관 개정 주요 내용 등을 설명했다.SK쉴더스 최종필 팀장은 ‘사이버 해킹공격 및 대응방안’ 주제 특별강연에서 최근 발생한 골프장 해킹 침해사고 사례를 중심으로 침해 원인 및 피해내용, 대응방안에 대해 상세하게 설명하고 지능화·고도화된 사이버 공격을 선제적으로 대응하기 위한 MDR 보안 대응 체계를 소개하여 참석자의 높은 관심을 끌었다.브이몬스터의 민동찬 대표는 ‘골프장 운영의 AI 전환’ 주제 강연에서 골프장서 겪고 있는 인력난 해소 방안으로 AI 상담원을 활용한 24시간 예약 상담 및 예약 진행, 고객 응대 개선 등을 통한 매출 증대 방안과 AI마케터를 활용한 이용요금 최적화(프라이싱) 제안 등 실질적인 골프장 운영 혁신방안을 소개해 큰 이목을 끌었다.협회 자문위원인 (주)BnBK 권성호 대표는 ‘온도가 정하는 월동준비 순서’라는 주제로 기온이 점차 낮아지는 시기에 맞춰 페어웨이 상태 점검 및 보강 시비 등 월동 준비를 위한 주요 관리 작업에 대해 상세하게 설명하였다.한국대중골프장협회 김태영 상근부회장은 “최근 공공기관과 금융권, 민간기업 등 다양한 분야에서 해킹 피해가 잇따르고 있어, 골프장의 시스템 및 사이버 보안의 강화가 매우 중요한 시기이다”라고 강조하면서, “보안 및 인력난 등 골프장 운영에 필요한 다양한 방안을 협회에서 모색하고 회원사에 지원하는 데 지속적으로 노력해 나가겠다”고 밝혔다.권훈 기자