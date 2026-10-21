김시우에 연이틀 배달된 ‘골프 황제’ 초청장…히어로 월드 챌린지 출전 이어 TGL 합류

세줄 요약 우즈 초청 이틀 연속, 김시우 존재감 확대

TGL 모터시티 GC 합류, 2027시즌 출전 확정

히어로 월드 챌린지 첫 출전 명단 포함

이미지 확대 김시우의 힘찬 스윙.

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1000만 달러의 사나이 김시우가 이틀 연속 ‘골프 황제’ 타이거 우즈(미국)의 부름을 받았다.우즈가 창설해 사실상 오너인 스크린 골프 리그 TGL은 오는 12월 개막하는 2027시즌 출전 선수 명단을 21일 공개했다.김시우는 디트로이트 연고 신생팀 모터시티 골프클럽 선수로 이름을 올렸다.모터시티 GC 선수로는 LIV 골프에서 돌아온 브룩스 켑카와 잭슨 코이번, 제이크 냅, 버드 코울리(이상 미국)이 함께 한다.김시우가 TGL에 합류하는 것은 경기력과 스타성을 겸비한 선수를 끌어들이고 있는 TGL이 김시우의 값어치를 인정했다는 뜻이다.김시우는 올해 미국프로골프(PGA)투어에서 준우승 3차례를 비롯해 톱10에 11번 진입해 시즌 상금 1000만 달러를 돌파했다. 세계랭킹은 14위로 아시아 선수 중 가장 높다.TGL 출범 때부터 합류한 김주형은 2027시즌에도 우즈, 맥스 호마, 악사이 바티아(이상 미국)과 함께 주피터 GC 팀원으로 뛴다.2027시즌 TGL은 12월 27일 개막한다.지난 20일 타이거 우즈 재단이 주관하는 PGA투어 겨울 이벤트 대회 히어로 월드 챌린지 조직위원회는 김시우를 출전 선수 명단에 올렸다.20명만 출전하는 이 대회에 김시우가 나서는 것은 이번이 처음이디. 출전 선수는 세계랭킹으로 정하지만 우즈의 의중이 실린다.히어로 월드 챌린지는 12월 3일부터 나흘 동안 바하마의 올버디GC에서 열린다.권훈 기자