KLPGA 마서영의 아이스버그골프·서울신문 오픈 우승으로 파마리서치 리쥬란 골프단, 3년 투자 결실

세줄 요약 마서영, KLPGA 아이스버그골프·서울신문 오픈 첫 우승

파마리서치 리쥬란 골프단, 3년 육성 투자 결실

유망주 지원 전략, 첫 챔피언 배출로 성과 입증

이미지 확대 18일 경기 이천시 H1 클럽에서 열린 KLPGA투어 아이스버그골프·서울신문 오픈 우승자 마서영이 트로피를 들고 기념 촬영을 하고 있다. 이지훈 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난 2023년 유망주 육성을 중심으로 창단한 파마리서치 리쥬란 골프단이 소속 선수 마서영이 한국여자프로골프(KLPGA)투어 아이스버그골프·서울신문 오픈에서 우승하면서 3년 투자의 첫 열매를 수확했다.마서영은 지난 18일 경기 이천시 H1 클럽에서 끝난 아이스버그골프·서울신문 오픈(총상금 15억원)에서 연장 접전 끝에 초대 챔피언에 올랐다.2023년 리쥬란과 첫 인연을 맺은 마서영은 정규투어와 드림투어를 오가며 쉽지 않은 시간을 보냈지만, 파마리서치 리쥬란 골프단은 마서영의 성실함과 성장 가능성을 믿고 꾸준히 후원을 이어왔다.이번 우승은 선수의 끈기와 노력에 더해, 단기적인 성과보다 가능성을 가진 선수들이 꾸준히 성장할 수 있도록 버팀목이 되어준 구단의 방향이 옳았음을 보여 준 결과라고 파마리서치 리쥬란 골프단은 설명했다.마서영은 “어려운 상황에서도 긍정적인 마인드와 끊임없는 노력이 제게 큰 선물을 준 것 같다”며 “이번 우승으로 10단계 정도 성장한 것 같다. 저의 우승이 유망주들의 희망이 됐으면 좋겠다”고 말했다.특히 “데뷔 때부터 지금까지 어떠한 상황에서나 함께한 파마리서치 리쥬란이 있어 오늘의 결과가 있다고 생각한다”며 “첫 우승을 리쥬란과 함께해서 더없는 영광이다. 리쥬란과 더 많은 우승을 이뤄내며, 선한 영향력과 희망을 전하는 선수가 되겠다”고 밝혔다.리쥬란 골프단 관계자는 “긴 시간 흔들리지 않고 자신만의 골프를 만들어온 끝에 리쥬란에 첫 우승을 안겨줘 대견하고 감사하다“며 ”리쥬란 골프단은 선수의 잠재력과 태도가 좋은 결과로 이어진다는 믿음으로 앞으로도 노력하는 선수들이 자신감을 갖고 더 큰 결과에 도전하고 성취할 수 있는 든든한 파트너가 되겠다“고 전했다.한편 파마리서치 리쥬란은 KLPGA투어 시즌 개막전인 리쥬란챔피언십을 개최하고 있으며, 그동안의 육성 성과를 바탕으로 우승 전력의 선수들과 신예들의 시너지를 끌어올리며 명문 구단으로 도약하고 있다.권훈 기자