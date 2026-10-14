KLPGA 이예원, 모티바 핑크챌린지 참여

이미지 확대 ‘2026 모티바 핑크챌린지’에 참여한 이예원. 매니지먼트서울 제공.

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한국여자프로골프(KLPGA)투어 정상급 선수 이예원이 여성 건강을 응원하고 유방암 조기 검진의 중요성을 알리기 위한 ‘2026 모티바 핑크챌린지’에 동참했다고 4일 매니지먼트서울이 밝혔다.이예원은 SNS에 운동 게시물을 올리고 다음 참여자를 지목하는 방식으로 챌린지에 참여했다. 이번 참여를 통해 일상 속 운동이 여성 건강에 대한 관심과 유방암 환우를 위한 나눔으로 이어질 수 있다는 캠페인의 취지를 알리는 데 힘을 보탰다.‘2026 모티바 핑크챌린지’는 모티바코리아가 여성의 건강한 아름다움과 유방암 인식 개선을 위해 지난 7월부터 9월까지 진행한 참여형 기부 캠페인이다. 자신뿐 아니라 가족과 친구, 주변 여성들에게 정기적인 유방암 검진의 중요성을 알리고, 일상 속 운동을 유방암 환우를 위한 나눔으로 연결하자는 취지로 마련됐다.온라인에서는 운동하는 모습을 담은 사진이나 영상을 SNS에 게시하고 필수 해시태그 ‘#2026모티바핑크챌린지’와 함께 다음 참여자 3명을 지목하는 SNS 릴레이 방식으로 진행한다다. 모티바코리아는 참여 게시물 1건당 1만원을 기부금으로 적립하며 일반인들의 참여를 독려했다.권훈 기자