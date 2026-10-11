이대한, KPGA 어메이징크리오픈 초대 챔프…2년 만에 통산 2승째

세줄 요약 이대한, KPGA 어메이징크리 오픈 초대 챔피언 등극

최종 합계 18언더파 262타, 1타 차 우승

2년 만에 통산 2승, 우승 상금 1억4000만원

이미지 확대 이대한의 드라이버 티샷. KPGA 제공.

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이대한이 한국프로골프(KPGA)투어에서 2년 만에 통산 2승 고지에 올랐다.이대한은 11일 충남 당진시 플라밍고 CC(파70)에서 열린 어메이징크리 오픈(총상금 7억원)최종 라운드에서 4언더파 66타를 쳐 최종 합계 18언더파 262타로 우승했다.브랜던 케왈라마니(미국)를 1타 차로 제친 이대한은 2024년 11월 KPGA 투어 챔피언십 정상에서 생애 첫 우승을 거둔 데 이어 두번째 우승 트로피를 손에 넣었다.2010년 KPGA 투어에 데뷔한 이대한은 첫 우승까지는 14년이 걸렸지만 두번째 우승은 2년이 채 걸리지 않았다.우승 상금은 1억4000만원.케왈라마니와 공동 선두로 4라운드를 시작한 이대한은 마지막 홀까지 접전을 벌였다.전반에 3타를 줄인 이대한은 10번 홀(파4) 보기를 13번 홀(파3)과 14번 홀(파4) 연속 버디로 만회하면서 아슬아슬한 선두를 달렸다.18번 홀(파5)에서 케왈라마니가 4m 버디 퍼트를 놓쳐 이대한은 1타차 우승을 완성했다.전가람이 합계 15언더파 265타로 3위, 문동현과 조우영이 합계 14언더파 266타로 공동 4위에 올랐다.권훈 기자