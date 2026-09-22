올데이골프그룹, 추석 앞두고 지역사회에 5000만 원 성금 기탁

세줄 요약 추석 앞두고 지역사회에 성금 5000만 원 기탁

충주·횡성·청주 골프장별로 3000만·1000만·1000만 원 전달

취약계층 생활 지원에 사용, 누적 기부 2억7500만 원

이미지 확대 올데이골프그룹 산하 골프장 대표들이 충주시, 청주시, 횡성군을 방문해 이웃돕기 성금을 전달했다. 올데이골프그룹 제공.

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올데이골프그룹(회장 최동호)이 추석 명절을 앞두고 지역사회에 총 5000만 원의 성금을 기부했다고 22일 밝혔다.올데이골프그룹의 충주 임페리얼레이크CC와 로얄포레CC, 올데이골프앤리조트는 21일 충주시청을 방문해 이동석 시장에게 이웃돕기 성금 3000만 원을 전달했다. 강원 횡성군 옥스필드CC도 같은 날 횡성군청을 찾아가 장신상 군수에게 1000만 원을 맡겼고 충북 청주떼제베CC는 22일 청주시청에서 신병대 부시장에게 1000만 원을 기탁했다.이 성금은 각 골프장이 소재지(충주시 금가면 신니면 앙성면, 횡성군 서원면, 청주시 옥산면) 지역사회보장협의체를 통해 취약계층의 생활 지원에 사용될 예정이다.올데이골프그룹은 2021년부터 매년 추석에 지역 사회에 이웃돕기 성금을 냈다. 이번까지 6년간 총누적 기부액은 2억7500만 원으로 늘었다.올데이골프그룹은 “작은 정성이지만 이웃들에게 의미 있는 보탬이 되길 바란다. 앞으로도 지역사회와 함께 성장하고 다양한 나눔 활동을 지속하겠다”고 밝혔다.권훈 기자