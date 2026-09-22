메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

PXG, 신상훈 ‘KPGA 우승’ 기념 대고객 프로모션

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
박영주 기자
수정 2026-09-22 14:04
입력 2026-09-22 14:04
세줄 요약
  • 신상훈 KPGA 우승 기념 PXG 프로모션
  • 전국 매장 아이언 구매 고객 사은품 증정
  • 10월 16일까지 온·오프라인 동시 진행
이미지 확대
프리미엄 골프 브랜드 PXG의 공식 수입원인 ㈜카네가 후원 선수 신상훈 프로의 한국프로골프(KPGA) 투어인 ‘골프존 오픈’ 우승을 기념해 대고객 감사 프로모션을 진행한다. PXG 제공
프리미엄 골프 브랜드 PXG의 공식 수입원인 ㈜카네가 후원 선수 신상훈 프로의 한국프로골프(KPGA) 투어인 ‘골프존 오픈’ 우승을 기념해 대고객 감사 프로모션을 진행한다. PXG 제공


프리미엄 골프 브랜드 PXG의 공식 수입원인 ㈜카네가 후원 선수 신상훈 프로의 한국프로골프(KPGA) 투어 ‘골프존 오픈’ 우승을 기념해 대고객 감사 프로모션을 진행한다고 22일 밝혔다.

이번 프로모션은 이날부터 오는 10월 16일까지 전국 PXG 공식 온·오프라인 매장에서 진행된다. 기간 내 PXG 아이언 전 제품(블랙옵스·와일드캣 제외)을 구매하는 고객에게는 ‘PXG 고급 아이언 커버 세트’가 사은품으로 증정된다.

신 프로는 군 복무 공백기를 마치고 복귀한 이번 대회에서 탄탄한 경기력을 선보이며 투어 통산 3승을 달성했다.

PXG 관계자는 “오랜 신뢰를 쌓아온 신상훈 선수의 복귀 후 우승을 기념해 고객들과 기쁨을 나누고자 특별 프로모션을 마련했다”고 전했다.
비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

프로모션에 대한 자세한 내용은 PXG 공식 온라인 스토어나 전국 공식 대리점에서 확인할 수 있다.

박영주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
신상훈 프로의 ‘골프존 오픈’ 우승은 투어 통산 몇 승째인가?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기