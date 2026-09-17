‘차이나오픈’ 한국 본선 마무리… 20명 결선행

골프존
골프존은 골프존 시티골프 중국 2호 연길점에서 열린 ‘2026 골프존 차이나오픈’ 한국 본선을 마무리하고 오는 12월 열리는 결선 진출자 20명을 확정했다고 16일 밝혔다.
2026 골프존 차이나오픈은 총상금 약 42억 5000만원, 우승상금 약 10억 5000만원 규모의 글로벌 대회다. 한국과 중국을 비롯해 아시아, 미주, 유럽 등에서 프로와 아마추어 골퍼들이 참가하고 있다.
지난 3월 10일부터 5월 31일까지 진행된 국내 예선에는 프로부 4461명, 일반부 1만 5523명 등 약 2만명이 참가했다. 이 가운데 약 200명이 지난 7~8월 연길점에서 본선을 치렀다.
한국 본선에서는 프로부 15명과 일반부 5명 등 총 20명이 결선 진출권을 확보했다. 프로부A에서는 김홍택, 이태희, 지한솔, 김한별, 전재한이 상위 5위에 올랐다. 프로부B에서는 이성훈, 염돈웅, 서하빈이 공동 1위를 기록했으며 홍현지 등 총 10명이 결선에 진출했다. 일반부에서는 5명이 결선행을 확정했다.
중국 본선에서는 2025년 대회 우승자 자오쯔쉬와 왕쯔쉬안, 천이롱 등이 결선에 올랐다. 일본에서는 JLPGA 통산 23승의 요코미네 사쿠라와 100만 유튜버 테라-유 등이 결선에 나선다. 미주와 유럽에서도 결선 진출자를 선발 중이다.
권훈 전문기자
세줄 요약
- 한국 본선 종료, 결선 진출자 20명 확정
- 국내 예선 약 2만명 참가, 본선 약 200명 경쟁
- 총상금 42억5000만원 규모 글로벌 대회
2026-09-17 21면
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