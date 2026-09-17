페이스 얇고 포켓 깊게… 비거리·안정성 향상

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이미지 확대 로마로 ‘레이 타입 알 플러스 Ⅱ’ 아이언. 얇은 페이스와 CNC 가공을 적용한 딥 포켓 구조를 통해 비거리와 안정성을 높였다.

로마로 제공

세줄 요약 레이 타입 알 플러스 Ⅱ 출시

페이스 0.2㎜ 얇게 설계, 반발 성능 강화

딥 포켓·무게중심 조정으로 안정성 향상

2026-09-17 21면

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로마로가 포켓 캐비티 아이언 신제품 ‘레이 타입 알 플러스 Ⅱ’(Ray Type R Plus Ⅱ)를 선보였다.이 제품은 기존 ‘레이 타입 알 플러스’의 설계 방향을 계승하면서 페이스와 포켓 구조를 개선한 것이 특징이다. 얇은 페이스와 CNC 가공을 적용한 딥 포켓 구조를 통해 높은 초기 볼 스피드와 안정적인 탄도를 구현하고, 포켓 캐비티 특유의 관용성과 부드러운 타구감의 균형을 맞췄다.페이스 두께는 기존 모델보다 0.2㎜ 얇게 설계해 반발 성능을 높였다. 이를 통해 확보한 중량은 헤드 후방으로 재배분해 무게중심을 더욱 낮고 깊게 배치했다. 높은 탄도를 유도하면서도 안정적인 비거리 성능을 확보하는 데 초점을 맞췄다는 설명이다.헤드 내부 포켓에는 정밀 CNC 가공을 적용했다. 기존 모델보다 가공량을 약 8% 늘리고 보다 깊은 영역까지 가공해 중량 배분을 세밀하게 조정했다. 이를 통해 미스 히트 시 안정성을 높이고 탄도 안정성을 강화했다.또 동하도금과 함께 로마로 하이엔드 Ray CX 아이언에 적용된 ‘하이퍼 히트’(Hyper Heat) 공법을 채택해 부드럽고 밀도감 있는 타구감을 구현했다. 포켓 캐비티 구조의 관용성을 유지하면서 임팩트 순간 중심이 잡히는 듯한 타구감과 명확한 피드백을 제공하도록 설계했다.﻿김지예 기자