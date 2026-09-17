내 발에 ‘착’… 피로는 덜고, 스타일은 더했다

잔디로골프

이미지 확대 잔디로 보트슈즈. 발볼이 넓고 발등이 높은 한국인의 발 특성을 고려한 맞춤형 설계를 적용했다.

잔디로 제공

2026-09-17 21면

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기능성 슈즈에 대한 소비자들의 관심이 높아지는 가운데 잔디로﻿가 일상과 골프 활동을 함께 겨냥한 신규 보트슈즈 라인을 선보였다. 편안한 착화감과 발 건강을 고려한 기능성에 세련된 디자인을 더 해 다양한 연령층을 겨냥했다는 게 잔디로의 설명이다.이번 신제품은 발볼이 넓고 발등이 높은 한국인의 발 특성을 고려한 맞춤형 설계가 특징이다. 신을수록 발 모양에 자연스럽게 맞도록 디자인했으며, 부드러운 천연 소가죽을 소재로 사용해 고급스러운 외관과 편안한 착화감을 구현했다. 잔디로는 소비자들의 착화 경험과 의견을 반영해 편안함과 내구성을 개선했다고 설명했다.특히 보트슈즈 특유의 클래식한 디자인에 실용적인 기능을 더해 일상생활은 물론 가벼운 골프 활동에서도 활용할 수 있도록 했다. 천연 가죽 소재에 방수 기능을 적용해 날씨 변화에 대한 대응력을 높였으며, 소프트 쿠션과 아치 서포트 기술을 통해 장시간 착용 시 발의 부담을 줄이는 데 초점을 맞췄다.통기성과 미끄럼 방지 기능도 적용﻿했다. 여기에 3D 지지대 인솔을 통해 올바른 보행을 유도하고, 논슬립 모션 아웃솔로 보행 시 안정성을 높였다. 항균·항취 기능을 갖춘 소가죽 내피를 사용해 위생적인 착용 환경을 고려한 점도 특징이다.﻿김지예 기자