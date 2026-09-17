‘말리부 블루’ 입은 거리측정기… 한 손에 ‘쏙’

부쉬넬 골프

이미지 확대 부쉬넬 골프 ‘A1 슬로프 블루’. 기존 ‘A1 슬로프’에 말리부 블루 색상과 전용 ‘바이트’(BITE) 스킨을 새롭게 적용한 모델이다.

부쉬넬 골프 제공

세줄 요약 말리부 블루 적용한 A1 슬로프 블루 출시

바이트 스킨·마그넷으로 카트 부착 편의 강화

145g 경량·1300야드 측정·USB-C 충전 지원

2026-09-17 21면

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글로벌 거리측정기 브랜드 부쉬넬 골프의 공식 수입원 카네가 신규 색상 ‘말리부 블루’를 적용한 ‘A1 슬로프 블루(Slope Blue)’를 출시했다.A1 슬로프 블루는 기존 ‘A1 슬로프’의 작고 가벼운 디자인과 정밀한 거리 측정 성능을 그대로 유지하면서, 청량한 말리부 블루 컬러와 제품을 보호하는 전용 ‘바이트’(BITE) 스킨을 새롭게 적용한 모델이다.이 제품에는 거리측정기 본체를 감싸는 바이트 스킨이 기본 제공된다. ﻿스킨에는 부쉬넬 골프의 독자적인 ‘바이트 마그넷’ 기술이 적용됐다. 거리측정기를 골프 카트의 금속 바에 간편하게 부착할 수 있어 케이스에서 제품을 반복해서 꺼내고 넣는 번거로움을 줄였다. 라운드 중 필요한 순간 빠르게 제품을 떼어 거리를 측정한 뒤 사용 후에는 다시 카트 바에 부착할 수 있다.A1 슬로프 블루는 약 145g의 가벼운 무게와 한 손에 들어오는 콤팩트한 크기로 휴대성을 살렸다. 최대 1300야드까지 측정할 수 있으며, 6배율 광학 시스템을 적용﻿했다.경사를 반영한 보정 거리를 제공하는 슬로프 기능과 깃대 포착 시 진동으로 알려주는 ‘핀시커 위드 졸트’ 기능도 지원한다. 또한 C타입 USB 충전식 배터리를 적용해 한 번 충전으로 50라운드 이상 사용할 수 있﻿다.﻿김현이 기자