가을 야구 열기 잇는 ‘스릭슨 KBO 컬렉션’

스릭슨

이미지 확대 던롭스포츠코리아의 스릭슨이 KBO 10개 구단의 아이덴티티를 담은 ‘스릭슨 KBO 컬렉션’을 선보였다.

던롭스포츠 제공

세줄 요약 스릭슨, KBO 10개 구단 컬렉션 출시

구단 로고·색상·마스코트 디자인 반영

실사용 골프볼 중심의 팬덤 상품 확대

2026-09-17 20면

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KBO 리그 정규시즌 막바지와 함께 가을야구를 향한 팬들의 열기가 최고조에 달한 가운데 응원 열기가 초록빛 필드로까지 이어지고 있다.던롭스포츠코리아의 스릭슨은 KBO 10개 구단의 아이덴티티를 담은 ‘스릭슨 KBO 컬렉션’을 선보였다고 밝혔다. 이번 컬렉션은 구단 로고와 대표 컬러는 물론 유니폼과 마스코트 디자인을 골프볼과 액세서리에 녹여낸 것이 특징이다.특히 일반적인 스포츠 협업 상품이 소장용 굿즈에 초점을 맞추는 것과 달리 ‘스릭슨 KBO 컬렉션’은 실제 라운드에서 사용하는 퍼포먼스 골프볼을 기반으로 한다. 적용된 ‘Q-STAR TOUR’는 3피스 구조와 우레탄 커버를 적용해 부드러운 타구감과 비거리, 스핀 컨트롤의 균형을 잡았다.여기에 야구공 실밥 그래픽과 롱티, 볼마커를 함께 구성해 티잉 구역부터 그린까지 응원하는 팀의 색깔을 드러낼 수 있도록 했다. 구단별 대표 유니폼을 활용한 6구 세트와 볼·롱티·볼마커가 포함된 4구 시리즈 등 총 30종으로 선택의 폭을 넓혔다.스릭슨 관계자는 “야구장에 유니폼을 입고 가는 것처럼 골프장에서도 자신이 응원하는 구단의 용품을 사용하는 새로운 팬덤 문화를 즐길 수 있을 것”이라고 전했다.권훈 전문기자