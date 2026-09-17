흔들림 없는 차세대 말렛… 육각 헤드 ‘터틀퍼터’

캘러웨이골프

이미지 확대 캘러웨이골프 코리아가 퍼팅의 안정성과 직진성을 극대화한 오디세이 ‘TRTL 퍼터(터틀퍼터)’를 새롭게 선보였다.

캘러웨이골프 제공

2026-09-17 20면

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캘러웨이골프 코리아가 퍼팅의 안정성과 직진성을 극대화한 오디세이 ‘TRTL 퍼터(터틀퍼터)’를 새롭게 선보였다. 투볼, #7, 로시, 제일버드에 이어 오디세이의 말렛 라인업을 이을 차세대 주자다.터틀퍼터의 가장 큰 특징은 독창적인 육각형 헤드 구조에서 나오는 압도적인 관성모멘트(M OI)다. ‘거북이(Turtle)’ 영감을 받은 이 구조는 오디세이 최초로 적용된 4개의 솔 웨이트와 결합해 스트로크 시 헤드의 흔들림을 최소화한다. 임팩트 순간 페이스가 스퀘어로 유지되어 짧은 퍼트부터 롱퍼트까지 일관된 방향성을 제공한다.정렬과 타구감도 한층 업그레이드됐다. 듀얼 트랙 얼라인먼트가 목표 방향에 대한 시인성을 높여 직관적인 셋업을 돕는다. 여기에 단단한 우레탄과 알루미늄을 결합한 ‘Ai-STAR 인서트’와 19도 기울어진 ‘FRD 그루브’를 적용해 부드러운 타구감을 유지하면서도 볼 스피드 손실을 줄이고 빠른 볼 구름을 구현했다.이번 라인업은 TRTL CH, TRTL DB, TRTL S 외에도 제로토크 기술을 결합해 페이스 컨트롤을 극대화한 ‘TRTL S2S’ 등 총 4개 모델로 구성됐다. 일반 모델에는 90g, S2S 모델에는 120g의 스트로크 랩 샤프트를 각각 적용해 스윙 밸런스를 완성했다.권훈 전문기자