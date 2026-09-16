KPGA 코리안투어 ‘2026 골프존 오픈’ 17일 개막… 총상금 10억원

세줄 요약 골프존 오픈 17일 구미 선산서 개막

총상금 10억원, 132명 72홀 경쟁

우승자 제네시스 포인트 1000점 부여

이미지 확대 KPGA 코리안투어 ‘2026 골프존 오픈’이 오는 17일부터 20일까지 골프존카운티 선산에서 열린다. 스포츠웨이브 제공

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골프존이 오는 17일부터 20일까지 경북 구미 골프존카운티 선산에서 KPGA 코리안투어 ‘2026 골프존 오픈’을 개최한다고 16일 밝혔다.올해로 5회째를 맞는 이번 대회는 총상금 10억원, 우승상금 2억원 규모로 132명의 선수가 출전해 72홀 스트로크 플레이로 우승 경쟁을 펼친다.초대 챔피언 박은신을 비롯해 정찬민, 함정우, 박성국 등 역대 우승자와 지난주 KPGA 신한동해오픈 공동 2위를 기록한 문도엽 등이 출전한다. 우승자에게는 제네시스 포인트 1000점과 2027~2028년 2년 시드가 주어진다.골프존은 대회 기간 G멤버십 회원에게 무료 입장 혜택을 제공하고, 입장객 대상 스크래치 복권과 자동차, 세탁기, 골프클럽 등을 경품으로 제공하는 이벤트를 진행한다.대회는 골프존카운티 선산 OUT·IN 코스(파71·7109야드)에서 열리며 SBS Golf2와 웨이브(Wavve)를 통해 생중계된다. 1·2라운드는 오후 1시부터, 3라운드와 최종라운드는 정오부터 중계된다.김태곤 리포터