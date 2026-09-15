스릭슨, 비거리·관용성·타구음까지 잡은 ZXi 로켓 드라이버 출시

세줄 요약 스릭슨 ZXi 로켓 드라이버 출시 발표

VR-티타늄·카본 크라운으로 비거리 강화

가변 디자인·타구음 개선으로 완성도 제고

이미지 확대 스릭슨 ZXi 로켓 드라이버 . 던롭스포츠코리아 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

던롭스포츠코리아(대표 홍순성)는 스릭슨 신형 드라이버 ‘ZXi 로켓(RKT)’을 출시했다고 15일 밝혔다.ZXi 로켓 드라이버는 페이스 반발력을 극대화하기 위해 새로운 VR-티타늄 소재와 경량 카본 크라운 설계를 채택해 폭발적인 비거리 증대를 실현했다.페이스 전반에 적용된 가변 디자인을 통해 빗맞았을 때도 비거리 손실을 최소화하고 일정한 정확도를 보정해 준다.신기술을 도입해 투어 선수들이 선호하는 묵직하고 힘 있는 타구감과 타구음을 구현한 것도 돋보인다.마쓰야마 히데키(일본), 셰인 라우리(아일랜드) 등 미국프로골프(PGA) 투어 정상급 선수들이 개발 과정에 참여해 2년간 끊임없는 피드백과 테스트를 거치며 완성도를 끌어 올렸다.시장에 내놓기 전 7월 PGA투어 메이저대회 디오픈에서 라이언 폭스(뉴질랜드)가 이 드라이버를 사용해 우승했다.작년 출시 이후 꾸준한 사랑을 받아온 ZXi 아이언 시리즈에서 관용성을 극대화한 ZXi5+ 아이언도 새로 내놨다고 던롭스포츠코리아는 덧붙였다.권훈 기자