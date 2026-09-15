KLPGA 메이저 우승 박보겸, 세계랭킹 폭풍 상승

세줄 요약 박보겸 메이저 우승, 세계랭킹 53계단 상승

박예지·유서연 준우승, 순위 동반 상승

김민솔 13위, 개인 최고 순위 경신

이미지 확대 KLPGA투어 시즌 세번째 메이저대회 KB금융 골든라이프 챔피언십 우승 트로피를 든 박보겸. KLPGA 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국여자프로골프(KLPGA)투어 시즌 세번째 메이저대회 KB금융 골든라이프 챔피언십에서 우승과 준우승한 박보겸과 준우승힌 박예지, 유서연의 세계랭킹이 크게 올랐다.박보겸은 15일 발표된 여자 골프 주간 세계랭킹에서 131위에 자리 잡았다. 지난주보다 무려 53계단이나 뛰었다.박보겸에 1타 뒤진 공동2위를 차지했던 박예지는 48계단 상승해 148위가 됐고 같은 공동2위 유서연도 29계단을 뛰어 올라 98위에 안착했다.KLPGA투어 선수 중 세계랭킹이 가장 높은 김민솔은 1계단 상승한 13위로 올랐다. 김민솔은 역대 개인 최고 순위를 또 한번 경신했다.서교림은 30위에서 변동이 없었다.넬리 코르다(미국), 지노 티띠꾼(태국),유해란, 김효주는 1～4위를 지켰다.권훈 기자