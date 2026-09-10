KLPGA 다승 1위 서교림, 시즌 5승 향해 순항…KB금융 챔피언십 첫날 3언더파

세줄 요약 서교림, 첫날 3언더파로 상위권 출발

시즌 5승·메이저 2연승 도전 의지

홍진영, 5언더파로 깜짝 선두 등극

이미지 확대 서교림이 10일 경기 이천시 블랙스톤 이천GC(파72)에서 열린 KLPGA투어 시즌 세번째 메이저대회인 KB금융 골든라이프 챔피언십 1라운드에서 아이언샷을 날리고 있다. 서교림은 이날 3언더파 69타를 쳐 시즌 5승과 메이저 2연승을 향해 순조로운 첫 걸음을 내디뎠다. KLPGA 제공.

이미지 확대 홍진영이 10일 경기 이천시 블랙스톤 이천GC(파72)에서 열린 KLPGA투어 시즌 세번째 메이저대회인 KB금융 골든라이프 챔피언십 1라운드에서 드라이버 티샷을 때리고 있다. 홍진영은 이날 5언더파 67타를 쳤다. KLPGA 제공.

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한국여자프로골프(KLPGA)투어에서 이번 시즌 4차례 우승한 다승 1위 서교림이 시즌 다섯 번째 우승과 메이저대회 2연승을 향해 순조롭게 첫걸음을 내디뎠다.서교림은 10일 경기 이천시 블랙스톤 이천GC(파72)에서 열린 KLPGA투어 시즌 세 번째 메이저대회인 KB금융 골든라이프 챔피언십(총상금 15억원) 1라운드에서 3언더파 69타를 쳤다.버디 4개를 잡아내고 보기 1개를 곁들인 서교림은 오전에 경기를 시작한 선수 가운데 홍진영(5언더파 67타)에 이어 두 번째로 낮은 스코어를 적어냈다.지난 6일 끝난 OK저축은행 읏맨 오픈을 건너뛴 서교림은 “쉬는 동안 연습을 많이 하지 않고 쉬면서 체력 보충에 중점을 둬서 조금 걱정이 됐지만 첫 번째 홀부터 버디를 잡아내면서 샷 감각이 빠르게 돌아왔다”면서 “오늘 경기는 100점 만점을 줄 만큼 만족스러웠다”고 밝혔다.대회가 열린 블랙스톤 이천GC는 지난해 우승 스코어가 4라운드 합계 9언더파였을 만큼 난도가 높다.서교림은 “오늘 이 코스에서 내가 원하는 경기를 했다고 본다. 남은 사흘에 오늘처럼 경기한다면 우승이 얼마든지 가능할 것”이라고 자신감도 내비쳤다.특히 서교림은 신인이던 지난해 이 대회에서 이틀 동안 8타를 잃고 컷 탈락했던 아픔을 씻어냈다.“오늘 경기해 보니 작년보다 내가 많이 발전했다는 걸 알 수 있었다”는 서교림은 “올해는 티샷이든 그린 공략이든 불안한 마음이 없다. 그린에서도 거리만 맞추자는 마음으로 편하게 친다”고 달라진 점을 설명했다.지난달 23일 시즌 두 번째 메이저대회 BC카드·한경 KLPGA 챔피언십에서 생애 첫 메이저 왕관을 썼던 서교림은 “메이저대회라고 생각 않고 그냥 대회라고 여기려고 한다”면서 “두 번째 샷을 잘 쳐야 하는 코스라서 정확한 아이언 샷을 구사하는 데 집중할 생각”이라고 덧붙였다.이번 시즌에 부쩍 10위 이내 진입이 잦아진 홍진영은 보기 없이 버디 5개를 뽑아내 깜짝 선두에 나섰다. 2022년부터 KLPGA투어에서 뛰는 홍진영은 작년까지는 4년 동안 톱10이 3번뿐이었지만 올해는 이미 6번이나 톱10에 들었다.홍진영은 “퍼트가 잘 됐다. 거리감이 잘 맞았고, 방향성도 좋았다. 홀마다 집중해야 하는 코스에서 오히려 더 잘 치는 편이다. 내일도 집중하겠다”고 말했다.권훈 기자