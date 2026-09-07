미즈노 골프, 한달 동안 커스텀 피팅 무료 서비스

세줄 요약 서울 강남 미즈노 센터, 무료 피팅 이벤트 진행

아이언·드라이버 분석과 스윙 데이터 점검 제공

사전 예약 골퍼 대상, 10월 7일까지 운영

이미지 확대 한국미즈노의 커스텀 피팅 무료 서비스 안내. 한국미즈노 제공.

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한국미즈노가 한달 동안 서울 강남구 역삼동 ‘미즈노 퍼포먼스 센터 서울’에서 커스텀 피팅 무료 서비스를 해준다고 7일 밝혔다.10월 7일까지 계속되는 이번 이벤트는 골퍼가 스윙과 신체 조건에 맞는 클럽 사양을 점검하고, 적합한 클럽 선택 기준을 확인할 수 있도록 마련됐다. 전문 피터의 아이언과 드라이버 커스텀 피팅 및 스윙 분석 서비스를 무료로 받을 수 있다.평소 사용하던 클럽의 적합성을 점검하고 싶거나, 아이언 또는 드라이버 교체를 앞두고 자신에게 맞는 헤드와 샤프트 조합을 찾고 싶은 골퍼라면 누구나 사전 예약을 통해 참여할 수 있다.미즈노 골프 공식 피팅 시스템에 따르면 샤프트 옵티마이저는 3회의 스윙만으로 헤드 스피드, 템포, 토 다운, 킥 앵글, 릴리스 팩터, 디지털 라이 앵글, 어택 앵글, 샤프트 린 등 주요 데이터를 분석한다. 이어서 다수의 샤프트 옵션 가운데 골퍼의 스윙 특성에 맞는 후보군을 좁혀 실제 시타를 통해 최적의 조합을 확인할 수 있도록 돕는다. 특히 샤프트의 표기상 플렉스나 브랜드에만 의존하지 않고 각 샤프트의 특성을 독립적으로 측정해 비교한다는 점이 특징이다.또한 미즈노 퍼포먼스 센터 서울에서는 풋 웨이트 밸런스 측정 시스템과 프리미엄 인바디 시스템을 활용해 스윙뿐 아니라 신체 조건과 체중 이동, 풋워크 등의 요소를 함께 살펴볼 수 있다. 이를 통해 골퍼의 스윙 메커니즘과 구질 특성을 파악하고, 클럽의 무게와 샤프트 강도, 로프트 및 샤프트 길이 등 클럽 세팅을 보다 세밀하게 검토할 수 있다.권훈 기자