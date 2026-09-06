KLPGA 신다인, 오소 플레이 2벌타로 날아간 2주 연속 우승

세줄 요약 오소 플레이 2벌타로 우승 기회 상실

1번 홀 스코어 보기에서 트리플 보기 변경

최예림과 격차 벌어지며 역전 가능성 소멸

이미지 확대 신다인의 티샷. KLPGA 제공.

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한국여자프로골프(KLPGA)투어 2주 연속 우승이 부주의 탓에 날아갔다.KLPGA투어 KG 레이디스 오픈에서 우승한 신다인은 6일 경기 포천시 포천 아도니스CC(파72)에서 열린 KLPGA투어 OK 저축은행 읏맨 오픈(총상금 10억원) 최종 라운드 1번 홀(파4)에서 2벌타를 받았다.1번 홀에서 그린을 살짝 놓친 신다인은 두번 만에 그린에 볼을 올렸으나 세번 퍼트로 보기를 적어냈다.그러나 신다인은 첫번째 퍼트를 할 때 마크하고 집어 올렸던 볼을 내려 놓으면서 원래 있던 자리에서 2～3cm 떨어진 곳에 내려 놓은 사실이 밝혀졌다.이런 오소 플레이는 의도적 행동이 아닌 부주의로 종종 벌어진다.경기위원회는 제보를 받고 경기 영상을 검토한 결과 볼을 제자리에 내려 놓지 않은 사실을 확인하고 신다인에게 2벌타를 부과했다. 신다인은 6번 홀 티잉 그라운드에서 벌타 부과 통보를 받았다.신다인의 1번 홀 스코어는 보기에서 트리플 보기로 바뀌었다.선두 최예림에 4타차 3위로 최종 라운드를 시작해 역전 우승이 가능했던 신다인은 1번 홀에서 버디를 잡아낸 최예림과 격차가 순식간에 8타로 벌어졌다.신다인은 4번, 6번 홀(이상 파4)에서도 1타씩을 잃어 역전 우승 가능성은 일찌감치 사라졌다.신다인은 이 대회 1라운드에서 4언더파 68타를 쳐 공동 선두에 오른 데 이어 2라운드에서 1타를 줄이는 등 이틀 동안 선전을 펼쳐지만, 최종 라운드 초반 부주의가 뼈아팠다.권훈 기자