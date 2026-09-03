한국산업양행, 인천공항에서 90분 일본 3개 골프장 이용 회원권 출시

세줄 요약 인천공항 90분 거리 일본 골프 회원권 출시

이시카와·후쿠이 3개 클럽 90홀 이용 가능

도착 당일 라운드와 온천 연계 강점

이미지 확대 와카사 컨트리클럽 전경. 한국산업양행 제공.

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한국산업양행은 인천국제공항에서 비행시간이 약 90분인 일본 이시카와현과 후쿠이현의 3개 골프클럽의 90개홀을 이용할 수 있는 회원권을 출시했다고 3일 밝혔다.‘코마쓰 90 멤버십‘으로 명명된 이 회원권으로는 야마시로 골프클럽(36홀), 후쿠이 국제 컨트리클럽(27홀), 와카사 컨트리클럽(27홀) 등 3개 골프 클럽을 회원가로 이용할 수 있다.가장 큰 장점은 접근성이라고 한국산업양행은 설명했다.인천공항에서 일본 고마 공항까지 비행 시간은 약 90분이며, 고마쓰 공항에서 주요 골프클럽까지는 약 20~30분에 불과하다. 짧은 동선 덕분에 도착 당일부터 라운드가 가능하다골프장 인근에는 1300년 역사를 지닌 야마시로 온천 지역과 전통 료칸 등이 있어 라운드와 휴식을 효율적으로 결합할 수 있다.3개 골프클럽에서 총 90홀을 이용할 수 있어 한번의 여행에서 다양한 코스를 경험할 수 있다는 점도 강점이다.평생 회원권으로 양도와양수가 가능하고 개인과 법인 모두 가입할 수 있다. 연회비와 관리비가 없다.권훈 기자