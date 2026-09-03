캘러웨이, 그루브 면적 늘려 다양한 샷 가능한 풀 토우 웨지 출시

세줄 요약 풀 페이스 그루브 적용한 신형 웨지 출시

그루브 면적 48% 확대, 스핀·컨트롤 강화

로브샷·벙커샷 등 숏게임 대응력 향상

이미지 확대 캘러웨이골프 신제품 ‘풀 토우 SP(FULL TOE SP)’ 웨지. 캘러웨이골프 코리아 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

캘러웨이골프 코리아가 신제품 ‘풀 토우 SP(FULL TOE SP)’ 웨지를 출시한다고 3일 밝혔다.풀 토우 SP 웨지는 힐부터 토우까지 이어지는 풀 페이스 그루브와 새롭게 설계된 풀 토우 형상, 높은 무게 중심을 구현한 스핀 포켓 구조와 J 그라인드를 결합해 페이스를 열고 치는 다양한 상황에서도 안정적인 스핀과 컨트롤을 제공해 그린 주변과 벙커에서 보다 자유롭고 정교한 샷이 가능하다.그루브 면적을 48% 확대하고 간격을 더욱 촘촘하게 설계해 골프볼과 페이스의 접촉 면적을 넓혔다. 페이스를 열거나 토우 쪽에 임팩트되는 다양한 숏게임 상황에서도 안정적인 스핀 컨트롤을 가능하게 한다.특히 페이스를 열었을 때 더욱 넓은 유효 타격 면적을 제공해 로브샷이나 벙커샷처럼 높은 탄도와 섬세한 컨트롤이 필요한 상황에서도 보다 자신 있게 다양한 샷을 구사할 수 있도록 돕는다.힐 부분을 과감하게 깎아내고 솔을 부드러운 곡선 형태로 설계한 J 그라인드는 다양한 라이와 트러블 상황에서도 클럽이 지면을 부드럽게 빠져나가도록 해준다.로프트는 54도, 56도, 58도, 60도 총 4가지로 구성된다. 샤프트는 다이나믹 골드 S200, 그립은 골프 프라이드 투어 벨벳이 기본 장착된다.권훈 기자