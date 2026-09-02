메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

다음달 LPGA투어 BMW 챔피언십, 갤러리 관람 편의 강화

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
권훈 기자
수정 2026-09-02 10:58
입력 2026-09-02 10:58
세줄 요약
  • 옥토버페스트 가든 전면 개방 발표
  • 해안 절경 속 식음·휴식 공간 제공
  • BMW 엑설런스 클래스 패키지 운영
이미지 확대
LPGA투어 BMW 레이디스 챔피언십 때 파인비치 GL 15번 홀 티잉 그라운드 인근에 마련하는 옥토버페스트 가든. BMW 코리아 제공.
LPGA투어 BMW 레이디스 챔피언십 때 파인비치 GL 15번 홀 티잉 그라운드 인근에 마련하는 옥토버페스트 가든. BMW 코리아 제공.


다음달 22일부터 나흘 동안 전남 해남군 파인비치 GL에서 열리는 미국여자프로골프(LPGA)투어 BMW 레이디스 챔피언십이 갤러리들에게 더 편하고 쾌적한 공간을 마련한다.

대회를 주최하는 BMW 코리아는 대회 기간에 파인비치 GL 15번 홀 티잉 그라운드 인근에 마련하는 ‘옥토버페스트 가든(Oktoberfest Garden)’을 모든 갤러리에게 개방하기로 했다고 2일 밝혔다.

옥토버페스트 가든은 작년까지는 별도의 입장권을 지녀야 들어갈 수 있었다.

옥토버페스트 가든에서는 아름다운 해안 절경을 배경으로 식음 서비스와 휴식 공간을 함께 제공해 경기 관람과 휴식을 동시에 즐길 수 있도록 꾸며진다. 대회장 안에서 경기를 관람하는 것은 물론, 가족이나 지인과 함께 여유롭게 식사와 휴식을 즐기며 대회의 또 다른 매력을 경험할 수 있을 것으로 기대한다.

최고급 관람 경험을 원하는 갤러리를 위한 ‘BMW 엑설런스 클래스’ 패키지도 운영한다.

18번 홀 그린 옆에 마련된 BMW 엑설런스 라운지에서 고급 식음료를 즐기며 경기를 관람할 수 있으며, VIP 전용 주차 패스와 BMW 럭셔리 차량을 활용한 운전 서비스 등 차별화된 혜택도 함께 제공된다.


비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

BMW 코리아 한상윤 대표이사는 “올해 BMW 레이디스 챔피언십은 5년 만에 KLPGA 선수들이 다시 출전하면서, 국내 골프 팬들에게 국내외 최정상급 선수들의 맞대결을 직접 관전할 수 있는 특별한 기회를 제공할 것으로 기대한다”며 “대회장을 찾는 팬들이 더욱 편안하고 풍성한 관람 경험을 누릴 수 있도록 갤러리 편의와 현장 콘텐츠 준비에도 만전을 기하겠다”고 전했다.

권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
올해 BMW 레이디스 챔피언십의 특별함은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기