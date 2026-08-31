셰플러, 플레이오프 최종전 우승하고 통산 상금에서 우즈 추월

세줄 요약 셰플러, 투어 챔피언십 역전 우승

통산 상금 1억3039만 달러로 우즈 추월

김주형·김시우 공동 14위 마감

이미지 확대 플레이오프 우승자에게 주어지는 페덱스컵을 든 셰플러.

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남자 골프 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)가 미국프로골프(PGA)투어 최고 자리를 되찾았다.셰플러는 31일(한국시간) 미국 미국 조지아주 애틀랜타의 이스트 레이크GC(파70)에서 열린 PGA투어 플레이오프 최종전 투어 챔피언십 최종 라운드에서 4언더파 66타를 쳐 최종 합계 16언파 264타로 우승했다.2024년 플레이오프에서 처음 우승헸던 셰플러는 지난해 토미 플리트우드(잉글랜드)에 밀렸지만 2년 만에 정상을 탈환했다.정규 시즌에는 한번 밖에 우승하지 못했지만 셰플러는 플레이오프 3개 대회에서 1차전과 최종전에서 우승하며 PGA 투어 최강자의 입지를 굳게 다졌다.플레이오프 우승 상금 1000만 달러를 받은 셰플러는 통산 상금을 1억3039만 달러로 늘렸다.이로써 지난 26년 동안 통산 상금 1위를 지켰던 타이거 우즈(미국)의 1억2099만 달러를 추월한 셰플러는 PGA투어 역사에 새로운 이정표를 세웠다.셰플러는 통산 우승은 그러나 우즈의 82승에 한참 모자란 22승이다.빅토르 호블란(노르웨이)에 3타 뒤진 채 최종 라운드에 나선 셰플러는 버디 6개를 잡아내며 경기를 뒤집었다. 보기 2개를 곁들였지만 우승에는 큰 지장이 없었다.호블란은 버디는 1개 밖에 뽑아내지 못하고 보기 3개를 쏟아내 셰플러에 3타 뒤진 준우승(13언더파 267타)에 만족해야 했다.2타를 줄인 김주형과 1언더파 69타를 친 김시우는 나란히 공동 14위(9언더파 271타)로 대회를 마쳤다.PGA투어는 다음달부터 가을 시리즈로 이어진다.권훈 기자