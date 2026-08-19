PGA 플레이오프 2차전 앞둔 김시우 “셰플러와 연습 라운드 덕분에 실력 늘었다…플레이오프 2개 대회에서 한번은우승하고 싶다”

세줄 요약 셰플러와 연습 라운드, 경기력 향상 배경

BMW 챔피언십 앞두고 우승 의지 재확인

시즌 준우승 3회·톱10 11회로 상승세

이미지 확대 김시우가 페어웨이 우드로 티샷하고 있다. PGA투어 제공.

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미국프로골프(PGA)투어 플레이오프 2차전 BMW 챔피언십을 앞둔 김시우가 올해 들어 부쩍 나아진 경기력이 ‘이웃사촌’인 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)와 연습 라운드 덕분이라고 밝혔다.김시우는 대회 개막을 이틀 앞둔 19일 국내 언론과 온라인 회견에서 지난 2년 동안 비시즌 때면 매주 셰플러와 골프를 쳤다면서 “함께 라운드하면서 내가 어려워했던 샷들에 대해 많이 물어보고 내 것으로 만들기 위해 코스에서 연습했다”고 말했다.김시우와 셰플러는 미국 텍사스주 댈러스 지역 주민이며 같은 골프장에서 연습한다.그는 “이번 시즌을 앞두고 다양한 샷과 구질을 많이 시도했다”며 “코스를 공략할 때 방어적으로 때로는 공격적으로 샷을 구사할 수 있게 됐다”고 설명했다.김시우는 이번 시즌에 우승은 하지 못했지만 준우승 3번 등 11차례나 톱10에 진입하면서 페덱스컵 랭킹 4위까지 올랐다.김시우는 그러나 “거의 2년 동안 셰플러와 함께 연습 라운드를 하면서 두 번 비겼을 뿐 한 번도 이겨 본 적이 없다. 연습 라운드에서는 실수 자체가 없고, 64타가 가장 많이 친 타수였다”고 셰플러의 경기력에는 혀를 내둘렀다.이번 시즌을 10점 만점에 9점이라고 자신을 평가한 그는 우승으로 나머지 점수를 채우겠다는 자신감도 보였다“마지막 힘을 쏟아부어 플레이오프 남은 2개 대회(BMW 챔피언십과 투어 챔피언십) 중 하나는 꼭 우승하고 싶다”는 김시우는 “이번 시즌 우승권에서 자주 경기하면서 많이 배웠고, 불안감도 없어졌다”고 했다.김시우는 “아직 한국 무대에서 우승한 적이 없어서 남은 시즌 한국에서 열리는 대회에 출전해 한국 팬들에게 우승하는 모습을 보여주고 싶다”고 국내 대회 출전 의지도 밝혔다.권훈 기자