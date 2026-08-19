LIV 골프, 시즌 마지막 대회 상금 규모 절반으로 축소

세줄 요약 시즌 최종전 상금, 기존 절반 수준으로 축소

총상금 1천10만 달러, 우승 상금 200만 달러 공지

팀 대회 취소와 재정난 우려 속 시즌 마무리

이미지 확대 LIV 골프 시상식.

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LIV 골프 시즌 마지막 대회 개인전 총상금이 이전 대회의 절반으로 줄어들었다.LIV 골프는 미디어 허브를 통해 21일 개막하는 시즌 최종전 인디애나폴리스 대회 총상금을 1천10만 달러, 우승 상금을 200만 달러로 공지했다.지금까지 치러진 대회 개인전 총상금 2천만 달러, 우승 상금 400만 달러의 절반으로 줄어든 셈이다.특히 이는 미국프로골프(PGA)투어 시그니처 대회의 절반, 일반 대회와 비슷한 수준이다.미국 인디애나주 웨스트필드의 더클럽 앳 채텀힐스에서 열리는 인디애나폴리스 대회는 8월 마지막 주에 예정됐던 팀 챔피언십 미시간 대회가 취소되면서 시즌 마지막 대회가 됐다.사우디아라비아 국부펀드(PIF)의 후원이 끊기면서 재정난을 겪는 LIV 골프는 최근 들어 선수들에게 상금을 제때 지급하지 못하고 중계 업체에 중계 수수료를 주지 못했다는 보도가 잇따라 나왔다.권훈 기자