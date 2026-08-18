풋조이, ‘퀀텀’ 골프화 2026년형 출시

세줄 요약 2026년형 퀀텀 골프화 출시 발표

소프폼·인솔·니트로 착화감 강화

방수 설계와 접지력으로 안정성 보강

이미지 확대 풋조이가 출시하는 2026년형 퀀텀 골프화. 풋조이 제공.

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풋조이(FJ)가 2026년형 ‘퀀텀(Quantum)’ 골프화를 시장에 내놓는다고 18일 밝혔다.2026년형 퀀텀은 부드러운 착화감을 넘어 라운드 내내 발이 편안하게 움직일 수 있도록 설계됐다.오래 지속되는 편안함, 발을 탄탄하게 잡아주는 안정감, 걸음걸이와 스윙의 다양한 움직임에 대응하는 다방향 접지력 등을 최대한으로 끌어 올렸다고 풋조이는 밝혔다.걸을 때마다 발에 전해지는 충격과 에너지를 효과적으로 흡수하는 ‘소프폼’과 착용할수록 발 모양에 맞게 자연스럽게 형태가 잡히는 ‘오소라이트 임프레션’ 인솔, 내구성을 강화한 ‘엔지니어드 니트’ 소재가 편한 착화감을 제공하는 비결이다.‘몰딩형 트루핏’ 시스템은 걸을 때는 발의 자연스러운 움직임을 방해하지 않으면서 스윙 때는 발이 골프화 안에서 흔들리지 않도록 탄탄하게 받쳐준다.‘웨이브트랙스 아웃솔’은 스윙 시 발생하는 회전력과 좌우 움직임을 잡아줄 수 있도록 가로와 세로 방향으로 트랙션 패턴을 넣어 다양한 지면에서도 발의 틀어짐을 줄이고, 스윙 때 지면을 단단히 잡아줘 균형 있는 동작을 할 수 있게 한다.멤브레인 구조를 적용한 100% 방수 설계로 이슬이 맺힌 이른 아침이나 갑작스러운 비에도 발을 쾌적하게 유지한다.권훈 기자