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안나린, LPGA 포틀랜드 클래식 공동 5위…티띠꾼, 시즌 3승

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권훈 기자
수정 2026-08-17 08:21
입력 2026-08-17 08:21
세줄 요약
  • 안나린, 시즌 첫 톱10 진입
  • 포틀랜드 클래식 공동 5위 기록
  • 티띠꾼, 시즌 3승째 우승
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안나린의 아이언 샷.
안나린의 아이언 샷.


긴 부진에 빠졌던 안나린이 미국여자프로골프(LPGA)투어 스탠더드 포틀랜드 클래식(총상금 200만달러)에서 이번 시즌 처음 톱10에 올랐다.

안나린은 17일(한국시간) 미국 오리건주 포틀랜드의 컬럼비아 에지워터 CC(파72)에서 열린 대회 최종 라운드에서 3언더파 69타를 쳐 최종 합계 16언더파 272타로 공동 5위를 차지했다.

안나린이 LPGA 투어에서 5위 안에 든 건 2024년 11월 21일 CME그룹 투어 챔피언십 공동 5위 이후 2년 만이다.

2022년 LPGA 투어에 진출한 안나린은 우승없이 톱10에만 14번 진입헸다. 그는 이번 시즌 들어서는 한번도 10위 이내에 이름을 올리지 못하는 부진에 허덕였지만 반등의 계기를 만들었다.

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우승 트로피를 들고 셀카를 찍는 티띠꾼.
우승 트로피를 들고 셀카를 찍는 티띠꾼.


세계 랭킹 2위 지노 티띠꾼(태국)은 8언더파 64타를 몰아쳐 최종합계 22언더파 266타로 우승했다.

이번 시즌 세번째 우승이자 통산 10승째다.
비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축
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짠네티 완나센, 아르피차야 유볼 등 태국 선수 2명이 1타차 공동 2위를 차지하는 등 태국 선수 5명이 10위 이내에 포진해 눈길을 끌었다.

권훈 기자
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