서교림, 동갑 김민솔에 대역전극… 다승·대상 포인트 선두

KLPGA 메디힐·한국일보 챔피언십서 시즌 3승 우뚝

이미지 확대 서교림이 16일 경기 포천시 몽베르CC에서 끝난 한국여자프로골프(KLPGA)투어 메디힐·한국일보 챔피언십 우승 트로피를 들고 기뻐하고 있다. 서교림은 이날 8언더파를 몰아쳐 최종 합계 18언더파 270타로 우승, 시즌 세 번째 정상에 올랐다.

KLPGA 제공

이미지 확대 서교림이 16일 경기 포천시 몽베르CC(파72)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA)투어 메디힐·한국일보 챔피언십(총상금 12억원) 최종 라운드 1번 홀(파4)에서 힘찬 드라이버 샷을 날리고 있다.

KLPGA 제공

세줄 요약 서교림, 최종 라운드 64타로 역전 우승

김민솔 제치고 시즌 3승·대상 1위 등극

상금 10억 돌파, 평균타수 1위까지 확보

2026-08-17 B6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서교림(20)이 동갑내기 라이벌 김민솔을 상대로 짜릿한 최종 라운드 역전 우승을 거둬 다승 공동 선두와 더불어 대상 포인트 1위를 꿰찼다.서교림은 16일 경기 포천시 몽베르CC(파72)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA)투어 메디힐·한국일보 챔피언십(총상금 12억원) 최종 라운드에서 8언더파 64타를 몰아쳐 최종 합계 18언더파 270타로 정상에 올랐다.김민솔을 2타 차로 제치며 이번 시즌 세 번째 우승 트로피를 안은 서교림은 먼저 3승을 따냈던 김민솔과 다승 부문 공동 선두로 올라섰다.서교림은 5월 셀트리온 퀸즈 마스터스에서 생애 첫 우승을 따낸 뒤 6월 인카금융 더헤븐 마스터스에서 두 번째 우승을 올린 지 두 달 만에 3승 고지를 밟았다.특히 2위였던 대상 포인트에서는 김민솔을 2위로 밀어내고 1위로 올라섰다.우승 상금 2억 1600만원을 보탠 서교림은 시즌 상금을 10억 1676만원으로 늘리며 상금랭킹 1위 김민솔(11억 2162만원)과 간격을 1억 486만원으로 좁혔다. 서교림은 평균타수 1위(70.29타)에도 올랐다.이번 시즌 김민솔과 서교림이 펼치는 다승, 상금, 대상 경쟁은 더 뜨거워졌다.김민솔과 최예림 등 2명의 공동 선두에 3타 뒤진 채 최종 라운드에 나선 서교림은 10번 홀까지 보기 없이 버디 5개를 잡아내며 맹렬하게 추격했다.그러나 김민솔도 11번 홀까지 4타를 줄이며 달아났다.서교림이 12번 홀(파5)에서 1타를 잃자 김민솔과 간격은 3타로 다시 벌어졌다.서교림은 물러서지 않았다. 13번(파4), 14번(파5), 15번 홀(파3) 3연속 버디로 다시 힘을 냈다.김민솔은 12번 홀(파5) 보기에 이어 14번 홀(파5)에서 뼈아픈 더블 보기로 서교림에게 선두를 내주고 말았다. 티샷이 페어웨이 오른쪽으로 심하게 밀려 숲으로 들어간 탓이었다.김민솔도 그대로 주저앉지 않았다. 15번(파3), 16번 홀(파4) 연속 버디로 서교림에 1타 차로 따라왔다.서교림은 18번 홀(파4)에서 5m 버디 퍼트를 집어넣어 쐐기를 박았다.먼저 경기를 끝내고 김민솔 등 챔피언조 경기를 지켜보던 서교림은 동료 선수들의 축하 물세례를 만끽했다.서교림은 “(김)민솔이가 선두인 데다 타수 차가 있어서 우승 생각 없이 앞만 보고 달렸더니 우승이 따라왔다. 민솔이와의 대결은 항상 자극제가 됐고 좋은 경쟁을 하면서 자신감이 붙었다. 이제 민솔이와 똑같이 3승을 했는데 4승은 내가 먼저 하고 싶다”고 말했다.신인으로는 처음으로 시즌 4승에 도전했던 김민솔은 3타를 줄이는 데 그치며 상금랭킹 1위는 지켰지만, 서교림에 주도권을 내주고 말았다.서교림과 김민솔은 오는 20일부터 경기 포천시 포천힐스CC에서 개막하는 시즌 두 번째 메이저 대회 BC카드·한경 KLPGA 챔피언십에서 다시 격돌한다.4타를 줄인 이지현과 2언더파 70타를 친 최예림이 15언더파 273타로 공동 3위에 올랐다.권훈 전문기자