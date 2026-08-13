캘러웨이, 신제품 슈퍼헥스 골프볼 출시

세줄 요약 비거리·타구감·컨트롤 균형형 골프볼 출시

3피스 구조·설린 커버로 성능과 부드러움 강화

헥스 얼라인먼트로 정렬 편의성과 시인성 제고

이미지 확대 캘러웨이 슈퍼헥스 골프볼. 캘러웨이 골프 코리아 제공.

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캘러웨이골프 코리아가 비거리와 부드러운 타구감, 안정적인 쇼트게임 컨트롤을 균형 있게 구현한 신제품 ‘슈퍼헥스 골프볼’을 국내 공식 출시한다고 13일 밝혔다.슈퍼헥스는 비거리와 컨트롤, 타구감 가운데 어느 하나에 치우치지 않은 균형 잡힌 퍼포먼스에 초점을 맞춰 초·중급 골퍼는 물론, 편안하고 일관된 플레이를 원하는 골퍼들이 부담 없이 사용할 수 있도록 설계됐다.3피스 구조와 설린 커버를 적용해 부드러운 타구감을 유지하면서도 우수한 비거리 성능을 구현했다. 드라이버 샷에서는 뛰어난 직진성으로 긴 비거리 확보를 돕고, 그린 주변에서는 향상된 스핀과 일관된 컨트롤로 보다 정교한 공략을 지원한다. 이를 통해 티샷부터 쇼트게임까지 균형 잡힌 성능을 선사한다.슈퍼헥스의 가장 눈에 띄는 특징은 헥스 얼라인먼트 디자인이다. 골프볼 사이드 스탬프에 헥스 디자인과 오렌지 컬러를 적용해 뛰어난 시인성을 구현했다. 이를 통해 퍼팅에서는 목표 라인을 보다 쉽고 직관적으로 정렬할 수 있으며, 티샷에서도 목표 방향을 보다 쉽게 설정할 수 있도록 돕는다.제품 패키지에도 벌집 패턴에서 영감을 받은 헥스 디자인을 전면에 적용했다. 볼의 얼라인먼트 시스템부터 패키지 디자인까지 헥스 모티브를 일관되게 적용해 슈퍼헥스만의 차별화된 아이덴티티를 완성했다.권훈 기자