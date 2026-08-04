타이틀리스트, 광복절 맞이 태극기 문양 넣은 프로V1 골프 볼 출시

세줄 요약 광복절 맞이 태극기 문양 프로 V1 에디션 출시

건곤감리 4괘와 얼라인먼트 디자인 적용

광복 81주년 기념 숫자 ‘81’ 표기

이미지 확대 타이틀리스트 프로 V1 골프볼 태극기 에디션. 타이틀리스트 제공.

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타이틀리스트가 프로 V1 골프볼 태극기 에디션을 출시한다.타이틀리스트는 매년 8월이면 광복절의 의미를 되새기고자 태극기 문양을 넣은 한국 전용 스페셜 에디션 프로 V1 골프볼을 시장에 내놓고 있다.올해도 출시하는 프로 V1 골프볼 태극기 에디션은 패키지와 골프볼에는 태극기에서 영감을 받은 건곤감리 4괘 문양이 새겨넣었다. 골프볼 측면에는 건곤감리 문양을 활용한 정렬 얼라인먼트가 적용됐다.깨끗한 백색 바탕 위에 흑색, 청색, 홍색으로 표현된 디자인은 대한민국을 상징하는 요소를 절제된 방식으로 담아냈다.골프볼에는 광복 81주년을 뜻하는 번호 ‘81’을 찍어넣었다.이번 프로V1 태극기 에디션은 볼 6개 들이로 출시된다.권훈 기자