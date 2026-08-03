스릭슨, KBO 10개 구단 로고 활용한 KBO 컬렉션 출시

세줄 요약
- 스릭슨, KBO 10개 구단 로고 활용 컬렉션 출시
- 유니폼·마스코트 반영한 골프볼과 패키지 구성
- 응원팀 소속감과 소장·선물 가치 동시 강화
던롭스포츠코리아(대표 홍순성)가 들여오는 골프 브랜드 스릭슨(SRIXON)이 한국프로야구 KBO 10개 구단의 로고를 활용한 ‘스릭슨 KBO 컬렉션’을 3일 출시했다.
‘스릭슨 KBO 컬렉션’은 각 구단의 로고와 유니폼, 마스코트를 골프볼과 패키지 디자인에 적용해 KBO 팬들에게 익숙한 구단의 상징을 활용한 것이 특징이다.
단순히 구단 로고를 활용하는 데 그치지 않고 야구공을 연상시키는 실밥 그래픽과 구단별 컬러, 유니폼, 마스코트 디자인을 제품 전반에 반영했다. 골프볼뿐 아니라 롱티와 볼마커까지 함께 구성해 티잉 구역부터 그린까지 자신이 응원하는 팀의 소속감을 자연스럽게 느낄 수 있도록 했다.
‘스릭슨 KBO 컬렉션’은 유니폼 시리즈와 마스코트 시리즈로 구성된다. 유니폼 시리즈는 구단별 대표 컬러와 유니폼 디자인을 활용한 6구 세트와 4구 골프볼·롱티·볼마커 세트이며, 마스코트 시리즈는 각 구단의 마스코트를 활용한 4구 골프볼·롱티·볼마커 세트로 구성된다. 총 30종의 라인업으로 구성돼 응원하는 구단은 물론 취향에 따라 제품을 선택하는 재미까지 더했다.
골퍼에게는 자신이 응원하는 팀의 볼로 라운드를 즐기는 새로운 플레이 경험을, 야구 팬에게는 구단의 아이덴티티를 소장할 수 있는 특별한 굿즈를 제공한다. 실제 플레이부터 소장과 선물까지 다양한 방식으로 즐길 수 있도록 해 컬렉션의 활용 가치를 높였다.
권훈 기자
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