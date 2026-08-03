스릭슨, KBO 10개 구단 로고 활용한 KBO 컬렉션 출시

세줄 요약 스릭슨, KBO 10개 구단 로고 활용 컬렉션 출시

유니폼·마스코트 반영한 골프볼과 패키지 구성

응원팀 소속감과 소장·선물 가치 동시 강화

이미지 확대 한국프로야구 KBO 10개 구단의 로고를 활용한 스릭슨 KBO 컬렉션. 던롭스포츠코리아 제공.

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던롭스포츠코리아(대표 홍순성)가 들여오는 골프 브랜드 스릭슨(SRIXON)이 한국프로야구 KBO 10개 구단의 로고를 활용한 ‘스릭슨 KBO 컬렉션’을 3일 출시했다.‘스릭슨 KBO 컬렉션’은 각 구단의 로고와 유니폼, 마스코트를 골프볼과 패키지 디자인에 적용해 KBO 팬들에게 익숙한 구단의 상징을 활용한 것이 특징이다.단순히 구단 로고를 활용하는 데 그치지 않고 야구공을 연상시키는 실밥 그래픽과 구단별 컬러, 유니폼, 마스코트 디자인을 제품 전반에 반영했다. 골프볼뿐 아니라 롱티와 볼마커까지 함께 구성해 티잉 구역부터 그린까지 자신이 응원하는 팀의 소속감을 자연스럽게 느낄 수 있도록 했다.‘스릭슨 KBO 컬렉션’은 유니폼 시리즈와 마스코트 시리즈로 구성된다. 유니폼 시리즈는 구단별 대표 컬러와 유니폼 디자인을 활용한 6구 세트와 4구 골프볼·롱티·볼마커 세트이며, 마스코트 시리즈는 각 구단의 마스코트를 활용한 4구 골프볼·롱티·볼마커 세트로 구성된다. 총 30종의 라인업으로 구성돼 응원하는 구단은 물론 취향에 따라 제품을 선택하는 재미까지 더했다.골퍼에게는 자신이 응원하는 팀의 볼로 라운드를 즐기는 새로운 플레이 경험을, 야구 팬에게는 구단의 아이덴티티를 소장할 수 있는 특별한 굿즈를 제공한다. 실제 플레이부터 소장과 선물까지 다양한 방식으로 즐길 수 있도록 해 컬렉션의 활용 가치를 높였다.권훈 기자