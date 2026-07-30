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제2의 홍정민·서교림을 찾아라…KLPGA-삼천리 투게더 꿈나무대회 다음달 9일 개막

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권훈 기자
수정 2026-07-30 10:37
입력 2026-07-30 10:37
세줄 요약
  • 제10회 꿈나무대회, 9일부터 군산CC 개최
  • 홍정민·서교림 배출한 유망주 발굴 무대
  • 고등부·중등부 54홀 스트로크 플레이 경쟁
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작년 KLPGA-삼천리 투게더 꿈나무대회 고등부 우승자 박서진(오른쪽)과 중등부 1위 이다경. KLPGA 제공.
작년 KLPGA-삼천리 투게더 꿈나무대회 고등부 우승자 박서진(오른쪽)과 중등부 1위 이다경. KLPGA 제공.


한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)가 종합에너지그룹 삼천리와 함께 개최하는 제10회 KLPGA-삼천리 투게더 꿈나무대회가 오는 9일부터 사흘 동안 전북 군산시 군산CC에서 열린다.

한국 여자 골프의 미래를 이끌어갈 주역을 발굴하기 위해 개최되는 이 대회에서 지난 2019년 우승한 홍정민은 작년 KLPGA투어 상금왕에 올랐고, 2022년 챔피언 서교림은 작년 신인왕에 이어 올해 2차례 우승하며 KLPGA투어 간판 선수로 자리잡았다.

7일부터 이틀 동안 예선을 통해 추린 고등부 88명, 중등부 40명의 선수가 54홀 스트로크 플레이 방식으로 순위를 가린다.

고등부 3위 이내 입상 선수는 KLPGA 준회원 실기평가를 면제받는다.


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삼천리는 아마추어 선수들인 참가자 전원의 그린피, 카트피, 캐디피 및 하루 2끼 식비 등을 지원할 예정이다.

권훈 기자
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