“민솔이가 안 나온대” 다승 상금 대상 포인트 2위 서교림, KLPGA 오로라 월드 챔피언십 눈독

세줄 요약 장마 휴식 뒤 KLPGA투어 재개

김민솔 불참, 서교림 추격 기회

고지우·박현경·배소현 우승 도전

이미지 확대 KLPGA투어 다승, 상금, 대상 포인트 2위 서교림이 시원한 드라이버 샷을 날리고 있다. KLPGA 제공.

이미지 확대 KLPGA투어 오로라 월드 챔피언십 포스터. KLPGA 제공.

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한국여자프로골프(KLPGA)투어가 2주 동안 장마철 휴식을 마치고 재개한다.KLPGA투어는 30일부터 나흘 동안 강원 원주시 오로라 골프＆리조트(파72)에서 오로라 월드 챔피언십(총상금 10억원)을 개최한다.이 대회에는 다승 1위(3승)에 상금과 대상 포인트에서 선두를 질주하는 신흥 대세 김민솔이 출전하지 않는다. 김민솔은 같은 기간 영국에서 열리는 미국여자프로골프(LPGA)투어 메이저대회 AIG 여자오픈 원정에 나선다.올해 2차례 우승하고 상금과 대상 포인트에서 2위를 달리는 서교림에게는 기회다.오로라 월드 챔피언십을 제패한다면 김민솔과 다승 공동 1위로 어깨를 나란히 하고 상금과 대상 포인트 격차를 확 좁힐 수 있다.서교림은 “휴식기 동안 잘 쉰 덕분에 체력과 컨디션 모두 좋다. 파5홀에서는 무조건 투온을 노려 버디 이상을 잡는 공격적인 공략을 펼치겠다”고 의욕을 보였다.그는 ““우선 톱10 진입을 목표로 상위권을 유지하다 보면 우승 기회도 올 것이라 믿는다. 대상포인트, 상금 순위 2위지만 조급해하지 않고 내 페이스를 유지하며 경기에 집중하겠다”고 다짐했다.네 차례 우승을 모두 강원도에서 따낸 ‘버디 폭격기’ 고지우는 2개 대회 연속 우승으로 완벽한 부활을 노린다.고지우는 지금까지 강원 평창군 버치힐CC에서 2승, 강원 정선군 하이원CC에서 두 차례 우승했다. 부상 여파로 지난해부터 부진에 빠졌던 고지우는 지난 12일 하이원리조트 여자오픈에서 와이어투와이어 우승을 따내며 재기를 알렸다.고지우는 “2개 대회 연속 우승을 거두면 정말 좋겠지만, 기록보다는 내가 해야 할 플레이에 집중하고자 한다”면서 “지난 대회 우승으로 좋은 흐름과 자신감을 얻은 만큼, 휴식기 동안 다듬은 샷과 컨디션을바탕으로 매 홀 최선을 다해 후회 없는 경기를 치르겠다.”고 밝혔다.김민솔을 제치고 평균타수 1위를 달리는 박현경은 미뤘던 시즌 첫 우승을 벼른다. 특히 산악형 골프 코스를 선호하는 박현경은 해발 500m 안팎 산지에 조성한 오로라 골프＆리조트에 상당한 자신감을 보이고 있다.고지원, 유현조, 방신실, 이예원, 임진영, 박민지 등은 시즌 두 번째 우승에 도전한다.배소현은 타이틀 방어에 나선다.6월 맥콜·모나 용평 오픈 공동 10위 말고는 이렇다 할 성과를 내지 못해 애를 태우는 배소현은 대회 2연패로 전환점을 마련하겠다는 각오다. 배소현은 “휴식기 동안 아쉬웠던 샷과 퍼트 감각을 보완해 컨디션도 만족스러운 상태다. 코스 특성에 맞게 티샷과 쇼트게임에 집중하면서, 준비한 플레이를 바탕으로 기분 좋게 우승 경쟁을 이어가 타이틀 방어까지 이뤄내고 싶다”고 말했다.권훈 기자