안병훈, LIV 골프 영국 대회에서 11위…허버트, 시즌 2승

세줄 요약 안병훈, LIV 영국 대회 11위로 마감

시즌 두 번째 톱10 진입은 아쉽게 무산

허버트, 30언더파로 시즌 2승 달성

이미지 확대 러프에서 볼을 쳐내는 안병훈.

이미지 확대 루커스 하버트가 우승 트로피를 들어보이고 있다.

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안병훈이 LIV 골프 영국 대회(총상금 3천만달러)에서 아쉽게 톱10을 놓쳤다.안병훈은 27일(한국시간) 영국 잉글랜드 로스터의 JCB 골프 앤드 컨트리클럽(파72)에서 열린 대회 최종 라운드에서 이븐파 72타를 쳐 11위(11언더파 277타)에 올랐다.2월 사우디아라비아 대회 공동 9위에 이어 두번째 톱10 진입은 무산됐지만, 이번 시즌 두번째로 좋은 성적을 냈다.루커스 허버트(호주)는 이날 10타를 줄이는 맹타를 휘둘러 최종 합계 30언더파 258타로 우승했다.허버트는 5월 미국 버지니아 대회에 이어 올해만 2승을 거뒀다.티럴 해턴(잉글랜드)이 6타 차 2위(24언더파 264타)에 올랐고, 브라이슨 디섐보(미국)는 3위(21언더파 267타)에 자리했다.송영한은 공동 31위(2언더파 286타), 김민규는 공동 47위(4오버파 292타), 문도엽은 공동 53위(8오버파 296타)로 마쳤다.권훈 기자