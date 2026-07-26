김혁준·문아린, 블루원배 제43회 한국주니어골프선수권 우승

세줄 요약
- 김혁준·문아린, 주니어골프선수권 남녀부 우승
- 김혁준 15언더파 201타, 첫 KGA 우승
- 문아린 14언더파 202타, 생애 첫 정상
김혁준(서울자동차고2)과 문아린(대경문화예고2)이 블루원배 제43회 한국주니어골프선수권대회 남녀부 정상에 올랐다.
김혁준은 24일 경기 용인시 블루원 용인CC(파72)에서 끝난 대회 18세 이하 남자부 경기에서 최종 합계 15언더파 201타로 우승했다.
김혁준은 대한골프협회(KGA) 주관 대회에서 처음 우승했다.
김혁준은 “ 국가대표, 국가 상비군과 경쟁하는 것은 쉽지 않았다. 실력으로 우승한 것 같아 기분이 좋다. 남은 대회에서 우승 등 좋은 성적으로 국가 상비군이 되는 것이 1차 목표”라고 밝혔다.
문아린은 최종 합계 14언더파 202타로 생애 첫 KGA 주관 대회 우승을 차지했다.
문아린은 “우승할 줄은 꿈에도 몰랐다. 좋은 성적으로 국가대표가 되는 것이 첫 번째 목표다. 프로 전향 이후에는 국내 투어에서 다승왕이나 신인상을 받고 싶다”고 말했다.
한국주니어골프선수권대회는 1983년 시작돼 박세리, 신지애, 유소연, 장하나, 최나연, 김효주, 이정은6, 김경태, 임성재, 김시우 등이 우승했다.
블루원은 윤세영 태영·SBS미디어그룹 창업회장(14·15대 KGA 회장)의 의지에 따라 2018년부터 이 대회 후원을 이어오고 있다.
권훈 기자
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