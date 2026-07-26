미국 교포 마이클 김, PGA투어 16번째 ‘50대 타수’

세줄 요약 PGA 투어 3M오픈 2라운드 59타 작성

보기 없이 버디 12개, 투어 16번째 50대 타수

3라운드 부진으로 공동 6위 하락

이미지 확대 마이클 김이 59타를 친 스코어카드를 들고 기뻐하고 있다.

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미국 교포 마이클 김이 미국프로골프(PGA) 투어 역사상 16번째로 ‘꿈의 50대 타수’를 작성했다.마이클 김은 25일(한국시간) 미국 미네소타주 블레인의 TPC 트윈시티즈(파71)에서 열린 PGA 투어 3M오픈(총상금 880만 달러) 2라운드에서 보기 없이 버디만 12개를 잡아내며 12언더파 59타를 쳤다.PGA 투어에서 50대 타수가 나온 건 지난해 2월 코그니전트 클래식 1라운드에서 제이크 냅(미국)이 59타를 친 뒤 약 1년 5개월 만이다.투어 한 라운드 최소타 기록은 짐 퓨릭(미국)이 2016년 8월 트래블러스 챔피언십 최종 라운드에서 때린 58타다.마이클 김은 이날 3번 홀(파4)부터 7번 홀(파4)까지 5개 연속 홀 버디에 이어 9번 홀(파4)에서도 버디를 추가해 전반에만 6언더파를 쳤다.후반에서도 10번 홀(파4)과 12번 홀(파5)에서 버디를 잡은 뒤 15번 홀(파4)부터 18번 홀(파5)까지 4연속 홀 버디를 낚으며 꿈의 59타를 완성했다.17번 홀(파3)에서는 5m 버디 퍼트가 떨어졌고 18번 홀(파5)에서는 7m가 넘는 퍼트를 성공했다.그는 경기 후 “최근 매주 대회에 출전하고 있어서 이번 대회를 건너뛸까 고민했다”며 “디오픈에서 컷 탈락한 뒤 이틀 정도 쉬고 왔는데, 정말 잘한 선택인 것 같다”고 말했다.이어 “17번 홀을 앞두고 ‘지금이 역사에 이름을 남길 순간이다. 운에 맡기지 말고 좋은 샷을 직접 만들자’라고 스스로 다짐했다”며 “마지막 두 홀에서 공격적으로 플레이한 것이 자랑스럽다”고 덧붙였다.또 “마지막 퍼트가 생각한 것처럼 정확하게 홀에 들어갔다”며 “내 인생 최고의 순간이었다”고 돌아봤다.다만 “좋은 기록을 썼고, 멋진 하루를 보냈으나 아직 대회의 절반만 지났을 뿐”이라며 “남은 3, 4라운드에서 다시 집중하겠다”고 밝혔다.서울에서 태어나 7살 때 미국으로 삶의 터전을 옮긴 마이클 김은 2026년 PGA투어에 입성해 2018년 존 디어 클래식에서 생애 첫 우승을 거뒀지만 8년이 다 되도록 아직 두 번째 우승은 이루지 못했다.그는 2라운드 59타 덕분에 선두에 올랐지만 26일 3라운드에서는 1타밖에 줄이지 못해 선두 잭슨 코이번(미국)에 5타 뒤진 공동 6위(15언더파 198타)로 밀렸다.권훈 기자