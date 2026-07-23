퍼시픽링스 코리아, 동반자 할인 프로모션 도입

세줄 요약 8월 한 달 동반자 할인 프로모션 도입

회원 라운드 예약 뒤 동반자 앱 등록

개인 최대 10%, 법인 추가 5% 할인

이미지 확대 퍼시픽링스 코리아 ‘동반자 할인 프로모션’ 안내. 퍼시픽링스 코리아 제공.

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퍼시픽링스 코리아(PLK)가 8월 한 달간 ‘동반자 할인 프로모션’을 도입한다.회원이 라운드를 예약한 후 동반자를 PLK 앱에 등록하면, 동반자도 회원 혜택을 받을 있다.개인 회원 동반자는 정상 그린피에서 최대 10% 할인, 법인 회원 동반자는 회원 할인가에서 추가 5% 할인을 받을 수 있다. 이벤트 기간 동안 횟수 제한은 없다.퍼시픽링스 코리아는 회원 동반자가 PLK 앱 서비스를 지속적으로 경험할 수 있도록 가입비 없이 이용 가능한 앱PM회원으로 등록하면 프로모션 참여는 물론, 8월 중 입회 시 입회 혜택과 라운드 예약 서비스 이용 기회를 제공한다.또 PLK 몰 회원가 이용, 제휴 혜택, 다양한 골프 행사 및 골프 여행 정보, 신규 상품 안내 등 퍼시픽링스 코리아의 다양한 서비스를 경험할 수 있다.권훈 기자