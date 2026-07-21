디오픈 골프에서 벌타 받은 디섐보, ‘트럼프에 전화하겠다’고 협박성 발언

세줄 요약 디오픈 2벌타 판정과 디섐보 항의

트럼프 대통령 전화 언급 보도

R&A, 외부 영향 없었다고 일축

이미지 확대 퍼트가 들어가지 않자 안타까운 표정을 짓는 디섐보.

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지난 22일 끝난 미국프로골프(PGA)투어 시즌 마지막 메이저대회 디오픈 골프 챔피언십에서 벌타를 받았던 브라이슨 디섐보(미국)가 당시 규칙위원에게 “트럼프 대통령한테 전화하겠다”고 협박성 발언을 했던 것으로 드러났다.디섐보는 지난주 영국 로열 버크데일 골프클럽에서 열린 디오픈 2라운드 경기 도중 긴 풀을 눌러 백스윙 구역을 개선했다는 경기위원회의 판정에 따라 2벌타를 받았다.디섐보는 이때 규칙위원들에게 항의하면서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 전화를 걸겠다고 암시한 것으로 알려졌다고 21일 AFP통신이 보도했다.디섐보는 트럼프와 종종 골프를 함께 치는 등 친한 사이이며 대통령 직속 스포츠·체력·영양 위원회 위원이기도 하다.디섐보가 정말 트럼프 대통령에게 전화를 했는지는 밝혀지지 않았다.디오픈을 주최한 R＆A는 “트럼프 대통령한테 어떤 연락도 받은 적이 없으며, 어떤 선수에게 영향을 미치든 결정은 동일하다”고 밝혔다.트럼프 대통령은 이번 북중미 월드컵 축구대회 때 미국 대표팀의 공격수 폴라린 발로건이 레드카드를 받고 출전 정지 징계를 받자 국제축구연맹(FIFA) 잔니 인판티노 회장한테 전화를 걸어 출전 정지 징계 1년 유예를 받아냈다가 논란이 일었다.권훈 기자