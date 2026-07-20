디오픈 6위 김시우, 메이저 개인 최고 순위 …폭스, 생애 첫 메이저 제패

세줄 요약 김시우, 디오픈 공동 6위로 메이저 최고 성적 경신

2타차 추격 출발 뒤 선두 등극, 후반 보기로 역전 실패

라이언 폭스, 18번 홀 버디로 생애 첫 메이저 제패

이미지 확대 디오픈에서 티샷하는 김시우.

이미지 확대 우승 트로피 ‘클라렛 저그’를 치켜든 라이언 폭스.

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김시우가 미국프로골프(PGA)투어 시즌 마지막 메이저 대회 디오픈(총상금 1775만 달러))에서 메이저대회 개인 최고 순위를 갈아치웠다.김시우는 19일(현지시간) 영국 잉글랜드 사우스포트의 로열 버크데일 골프클럽(파70)에서 열린 제154회 디오픈 4라운드에서 2타를 잃어 최종 합계 6언더파 274타를 적어냈다.공동6위에 이름을 올린 김시우는 그동안 자신의 메이저대회 최고 성적이던 2025년 PGA 챔피언십 공동 8위를 넘어섰다.이번 시즌 들어 벌써 10번째 톱10 진입이다.대단한 성취에도 아쉬움이 더 했다.2타차 공동2위로 최종 라운드를 시작해 우승 가능성이 꽤 높았던 김시우는 5, 6번 홀(이상 파4)에서 연속 버디를 잡아내 단독 선두를 꿰찼다.하지만 11번(퍼4), 12번 홀(파3) 연속 보기로 제동이 걸린 김시우는 16번(파4) , 18번 홀(파5) 보기로 우승 꿈을 접었다.라이언 폭스(뉴질랜드)는 2언더파 68타를 쳐 최종합계 10언더파 270타로 우승했다.올해 39세의 폭스는 생애 첫 메이저대회 우승의 감격을 누렸다. 개인통산 3승째다.뉴질랜드 국적자가 메이저대회에서 우승한 것은 1964년 디오픈 우승자 봅 찰스, 2005년 US오픈 우승자 마이클 캠벨에 이어 세번째다.그는 18번 홀에서 우승을 결정짓는 약 3.6ｍ 거리 버디 퍼트를 넣어 케머런 영(미국)을 1타차로 제쳤다.폭스는 “어젯밤 아이들과 전화 통화를 했는데 ‘우승 트로피를 가져와 달라’고 하더라. 아이들에게 가져다줄 멋진 선물이 될 것”이라며 기뻐했다.디펜딩 챔피언 스코티 셰플러(미국)는 3타를 줄이며 추격했지만 공동 4위(7언더파 273타)로 대회를 마쳤다.임성재는 합계 4언더파 276타를 쳐 공동 14위에 이름을 올렸다.세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)는 공동40위(1언더파 279타)에 그쳤다.권훈 기자