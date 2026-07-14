김주형 PGA 정상 오른 날, 유해란 2연속 메이저 우승컵

김, 제네시스 스코틀랜드 오픈 제패

긴 슬럼프 깨고 33개월 만에 쾌거



유, LPGA 에비앙 챔피언십서 승리

한 시즌 메이저 2승 네 번째 한국인

이미지 확대 김주형(왼쪽)이 12일(현지시간) 영국 스코틀랜드 노스 베릭의 르네상스 클럽에서 끝난 미국프로골프(PGA)투어 제네시스 스코틀랜드 오픈에서 우승한 뒤 부상으로 받은 제네시스 GV60 마그마 차량 앞에서 활짝 웃고 있다. 이날 프랑스 에비앙레뱅의 에비앙 리조트 골프클럽에서 끝난 미국여자프로골프(LPGA)투어 메이저 대회 아문디 에비앙 챔피언십에서 우승한 유해란이 태극기를 배경으로 기념사진을 찍고 있다.

현대차그룹 제공·에비앙 AP 뉴시스

세줄 요약 김주형, 스코틀랜드 오픈서 33개월 만의 PGA 정상 복귀

유해란, 에비앙 챔피언십 연장전 승리로 메이저 2연속 우승

한국 남녀 골퍼, 같은 날 미국 무대 동반 우승 쾌거

2026-07-14 B6면

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한국 남녀 골퍼가 같은 날 나란히 세계 정상에 올랐다. 김주형(24)은 길었던 슬럼프를 깨고 33개월 만에 미국프로골프(PGA) 투어 정상에 올랐고, 유해란(25)은 2회 연속 미국여자프로골프(LPGA)투어 메이저 우승컵을 품었다.김주형은 12일(현지시간) 영국 스코틀랜드 노스 베릭의 르네상스 클럽(파70)에서 열린 제네시스 스코틀랜드 오픈(총상금 900만 달러) 마지막 날 4라운드에서 보기 없이 버디 6개를 솎아내며 합계 17언더파 263타를 적어냈다. 호주 교포 이민우는 막판까지 김주형을 추격했지만 15언더파 265타를 기록, 2타 차로 무릎을 꿇었다.김주형은 이번 대회 중 안개로 3라운드 경기가 순연되면서 이날 3라운드 잔여 홀과 4라운드 18홀을 연이어 소화했다. 4라운드를 선두에 1타 뒤진 공동 4위에서 시작한 그는 전반에 3타를 줄인 뒤 10번 홀(파4)에서 4.5ꏭ 거리의 버디 퍼트를 넣어 2타차 단독 선두로 치고 올라갔다. 이어 마지막 18번 홀(파4)은 파 퍼트로 마무리하며 우승을 확정했다. 김주형은 이번 우승으로 PGA 투어 통산 4승을 달성했고, 우승 상금 162만 달러(약 24억원)를 받았다.김주형은 “지난 몇 년간 힘든 시간을 보내면서 뼈저린 패배의 맛을 많이 봤다”며 “여전히 성장하려고 노력 중이며 계속해서 배우고 있다”고 우승 소감을 전했다. 그는 “정말 멋진 일이다. 우승 트로피를 들어 올린 지 꽤 오래 됐다. 얼마나 무거운지 잊고 있었다”라는 농담을 건네며 환하게 웃었다.유해란은 이날 프랑스 에비앙레뱅의 에비앙 리조트 골프클럽(파71)에서 열린 LPGA 투어 4번째 메이저 대회인 아문디 에비앙 챔피언십(총상금 910만 달러)에서 브룩 헨더슨(캐나다)과 연장 승부 끝에 정상에 올랐다. 지난달 28일 시즌 세 번째 메이저 대회인 KPMG 위민스 PGA 챔피언십 정상에 올랐던 그는 박세리(1998년), 박인비(2013·2015년), 고진영(2019년)에 이어 단일 시즌 메이저 2승을 달성한 역대 네 번째 한국인 선수가 됐다.한국인 선수가 미국 대회에서 같은 날 동반 우승한 건 2021년 10월 10일 임성재와 고진영에 이어 이번이 두 번째다. 날짜가 아닌 ‘같은 주’로 범위를 넓히면 5번째 동반 우승이다.우승으로 자신감을 되찾은 김주형은 17일 개막하는 올 시즌 마지막 메이저 대회 디 오픈에 출전하고, 유해란은 30일 영국에서 개막하는 AIG 위민스 오픈 필드에 오른다.박성국 기자