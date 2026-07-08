LPGA 메이저 에비앙 챔피언십 9일 개막…유해란, 매이저 2연승 도전

세줄 요약 에비앙 챔피언십 9일 개막, 메이저 대회 시작

유해란 메이저 2연승 도전, 김효주·윤이나 출전

코르다 커리어 그랜드슬램, 그레이스 김 방어

이미지 확대 메이저 2연승에 도전하는 유해란.

이미지 확대 커리어 그랜드 슬램을 노리는 넬리 코르다.

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미국여자프로골프(LPGA)투어 시즌 네 번째 메이저 대회인 에비앙 챔피언십(총상금 910만 달러)이 9일부터 나흘간 프랑스 에비앙레뱅의 에비앙 리조트 골프클럽(파71)에서 열린다.관전 포인트는 유해란의 메이저 2연승과 넬리 코르다(미국)의 커리어 그랜드슬램 도전이다.앞서 열린 시즌 세번째 메이저대회 KPMG 여자 PGA 챔피언십에서 우승한 유해란이 이 대회마저 제패하면 메이저대회 2연승이다.유해란 뿐 아니라 이번 시즌 2승을 차지하고 세계랭킹 3위를 달리는 김효주도 2014년에 이어 12년 만에 정상을 두드린다.KPMG 여자 PGA 챔피언십 준우승 등 최근 흐름이 좋은 윤이나도 우승 후보로 꼽힐만하다.김세영, 최혜진, 황유민, 고진영, 양희영, 이미향, 신지은, 최운정, 안나린 등도 출전한다.KLPGA 투어 지난해 대상 수상자 유현조, 이번 시즌 2승을 거둔 서교림도 참가해 세계 최정상급 선수들과 기량을 겨룬다.지난달 메르세데스-벤츠 한국여자오픈에서 준우승한 양윤서(인천여고부설방송통신고)는 2월 아시아태평양 여자아마추어 선수권대회에서 우승자 자격으로 출전한다.코르다는 이번 시즌 3번째 메이저 대회 트로피와 함께 커리어 그랜드슬램 완성을 정조준한다.LPGA투어는 5개의 메이저 대회 중 4개만 우승하면 커리어 그랜드슬램으로 인정한다.이미 여자 PGA 챔피언십(2021년)과 셰브론 챔피언십(2024·2026년), US여자오픈(2026년) 트로피를 가진 코르다는 에비앙 챔피언십이나 AIG 여자오픈에서 우승을 추가하면 커리어 그랜드슬램을 이루게 된다.커리어 그랜드슬램은 여자 골프에서 박인비, 카리 웹(호주), 안니카 소렌스탐(스웨덴) 등 7명만 이룬 대기록이다.교포 선수 그레이스 김(호주)이 타이틀 방어에 나서는 가운데 지난해 연장전에서 졌던 세계랭킹 2위 지노 티띠꾼(태국)은 설욕과 함께 생애 첫 메이저 왕관을 노린다.로티 워드, 찰리 헐(이상 잉글랜드), 야마시타 미유(일본), 해나 그린(호주) 등 톱랭커들이 총출동한다.권훈 기자